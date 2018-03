Un hombre sin hogar murió dejando atrás una manada de gatos callejeros, pero sus vecinos vinieron al rescate

Sepúlveda Less, una antigua participante en The Bachelor, se hizo amiga de García hace un año y medio. Estaba paseando con su hija y vio que algunos gatos la miraban desde un callejón. Sepúlveda Less, una ama de casa que había trabajado en el rescate de animales durante años, siguió a los gatos y se encontró con García. Tenía una sala de estar al aire libre instalada en el callejón, además de un gran sofá y sillas.