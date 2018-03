Un iPhone plegable podría ser realidad antes de lo esperado

No es la primera vez que hablamos sobre una tecnología en la que ya empiezan a investigar los principales fabricantes de teléfonos móviles. en anteriores ocasiones hemos hablado del posible smartphone flexible de Samsung que llegaría en forma de Samsung Galaxy X, y ahora es Apple quien ya podría estar trabajando en un iPhone plegable.

Ya el año pasado LG avisaba que una de sus divisiones estaba dando forma a un equipo para desarrollar un nuevo proyecto, a petición de Apple, que se encargaría de diseñar una pantalla flexible para un futuro iPhone plegable. Desde entonces no habíamos tenido nuevas noticias al respecto… hasta ahora.

Y es que son varios los analistas que pronostican la llegada del primer smartphone plegable de Samsung para este mismo año, algo que habría hecho mover ficha a los de Cupertino para no caer en los errores del pasado y presentar tecnologías meses después de que lo hagan sus máximos competidores en Android.

¿Listo para 2020?

Como decimos, el iPhone plegable podría ser una realidad antes de lo esperado, pues se espera que el mismo esté listo para ser presentado en 2010. Eso supone que sería el teléfono presentado tras dos nuevas generaciones de iPhone: las de 2018 (de la que ya se dice habría nuevos iPhone X) y la de 2019.

En esta ocasión ha sido uno de los analistas de Bank of America, especializados en productos de Apple, quien asegura que no queda mucho para conocer el próximo gran rediseño del iPhone, después de los drásticos cambios en el iPhone X que vimos el año pasado (drásticos en cuanto a anteriores modelos del catálogo de Apple, no respecto a la competencia). Este principal cambio llegaría en forma de pantallas flexibles, dando lugar a un hipotético iPhone plegable.

El analista informa que la compañía americana ya está trabajando con proveedores para crear este teléfono plegable, que se lanzaría al mercado dentro de dos años. Este sería el segundo intento de Apple tras la mencionada asociación con LG en pos de encontrar la pantalla que defina los iPhone del futuro.

La clave de esta tecnología la encontramos en el desarrollo de los paneles OLED. Este tipo de displays cuentan con una diferencia fundamental frente a los clásicos paneles LCD, ya que están formadas por píxeles independientes que hacen que las pantallas sean más flexibles. La investigación en torno a estas pantallas tienen la clave de que el iPhone plegable llegue justo en los plazos anunciados.

Fuente > CNBC

Fuente: movilzona.es