Varios muertos al derrumbarse un puente en Miami que todavía no se había inaugurado

Varias personas murieron según informa NBC 6 South Florida, y los vehículos quedaron atrapados después de que se derrumbase el puente de peatones de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), el cual todavía no se había inaugurado.

Survivor is spared by @FIU bridge collapse. @MiamiHerald pic.twitter.com/I0LlLhSHhv

El puente, todavía en construcción, se desplomó por causas desconocidas según informan medios locales que citan a la policía, mientras el Departamento de Bomberos indica que hay también “múltiples pacientes heridos”.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 de marzo de 2018