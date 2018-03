Verratti no piensa salir del PSG

El jugador italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti desmintió los rumores sobre un posible fichaje por el Barcelona y que su agente Mino Raiola lo habría ofrecido al conjunto catalán.

Verratti ha sido uno de los objetivos del Barcelona en las últimas temporadas y estuvo cerca de llegar el verano pasado luego de que los culés eliminaron al PSG en los octavos de final de la Champions League con una histórica remontada.

En una entrevista para la Gazzetta dello Sport, Verratti comentó: “He leído que Raiola me ofreció al Barcelona. Eso es una mentira. He hablado con mis representantes y ellos saben lo que pienso, las cosas están claras. He decidido seguir en el PSG”.

Además Verratti aprovechó para hablar sobre la eliminación de Italia rumbo a la Copa del Mundo y no dudó en defender a Gian Piero Ventura, quien falló como entrenador para llevar a la ‘azzurra’ a la justa mundialista.

“Ventura tiene una visión muy táctica. Tal vez eso es muy bueno para un club, pero en una selección es más complicado adquirir ese entendimiento táctico en pocos días de entrenamiento juntos”, comentó el mediocampista.

Italia terminó en segundo lugar de su grupo en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 por detrás de España antes de ser eliminados por Suecia en el repechaje, lo que significó que la cuatro veces campeona del mundo no esté presente en Rusia.

Fuente: Pasión Fútbol