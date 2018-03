Warnes, el prócer que desata distintas pasiones entre historiadores

Controversia. Historiadores cruceños manifiestan sus visiones en torno a la figura del héroe de la independencia.





Ignacio José Javier Warnes, prócer de la independencia de Santa Cruz, al igual que muchos otros personajes de la historia, genera una serie de posiciones entre los historiadores que han estudiado e investigado su vida, sus hazañas y su participación, liderando las tres batallas más importantes de ese periodo.

Algunos historiadores consideran que existe un afán por reducirle méritos a Ignacio Warnes, con el fin de aumentar las valías de otros próceres que también lucharon por la independencia en el bando de los patriotas, mientras otros consideran que se evita hablar de figuras que consideran relevantes, tales como José Manuel Mercado el “Colorado”, Antonio Suárez e incluso el mismo realista, Francisco Javier Aguilera, quien sale victorioso de la batalla del Pari, donde justamente muere Warnes, a Aguilera le reconocen el mérito de haber logrado la consolidación del espacio territorial de la gobernación de Santa Cruz, la cual gobernó durante 9 años.

El historiador Eduardo Paz Campero, reconoce que desde que llega Ignacio Warnes a Santa Cruz, designado como gobernador por el general Manuel Belgrano en 1813, cumple un rol protagónico en la lucha por la emancipación hasta que muere en la batalla del Pari, en 1816; sin embargo, considera que existen una serie de hechos que deben ser tomados en cuenta.

El trato hacia Antonio Suárez.

Paz Campero explica que uno de los que no estuvo muy conforme con la presencia de Warnes en Santa Cruz fue Antonio Suárez, quien en tiempo atrás había presidido la Junta de Gobierno de la cual también participaron, Antonio Vicente Seoane, José Andrés Salvatierra, Juan Manuel Lemoine y Eustaquio Moldes.

“Cuando llega Warnes, al que entonces fue presidente de la Junta de Gobierno (Antonio Suárez), lo envían de segundo comandante a Saipurú, bajo el mando de Vicente Umaña, con eso Suárez nunca estuvo conforme con la presencia de Warnes en Santa Cruz, porque él lo consideraba un extranjero más que había sido enviado y la lucha era para quitarnos a los extranjeros”, indica Paz Campero.

“Yo creo que fue hasta ofensivo para Suárez estar en Saipurú bajo el mando de Umaña, incluso en algunas cartas lo menciona”, agrega, también cree que por esa razón Suárez no participa de la batalla de Florida junto a Warnes y Arenales.

Para el historiador Nino Gandarilla, “hay algunos historiadores que, cuando quieren darle a algún prócer mayor valía, lo hacen tratando de disminuir los méritos del otro”, sin embargo, reconoce que Warnes tiene tres próceres, los cuales podrían ser sus antagónicos, uno de ellos es justamente Antonio Suárez.

“Nuestro libertador Suárez declara la independencia, y tras el regreso de los realistas, retoma la ciudad, pero en esas circunstancias Ignacio Warnes asume la gobernación de Santa Cruz, es así que existe un problema de poder durante el gobierno de Warnes, pero esto no quita mérito a uno o a otro, Warnes es el líder, el héroe de las tres batallas que consolidan y refuerzan la independencia de las demás provincias de América”, sostiene Gandarilla.

Paula Peña, historiadora, explica que Santa Cruz en ese momento dependía del virreinato de La Plata, no existía Bolivia ni Argentina, por lo tanto pertenecíamos a la misma unidad política y administrativa. En ese contexto llega Warnes a Santa Cruz. “Las tres más grandes batallas de la guerra de la independencia se dieron durante su gobierno y junto a él (Warnes) hubo otros líderes importantes, pero él destacó porque era el gobernador de Santa Cruz”.

Coincide con esa posición el historiador Nelson Jordán, quien indica que en ese momento no existían las nacionalidades y que Warnes tenía un concepto de patria más grande.

“Recuerdo que hace unos 25 años hubo una polémica, había gente que decía ¿por qué un extranjero es el principal héroe de nuestra independencia?, lo cual es un razonamiento equivocado”, sentencia Jordán.

Entre tanto, Paz Campero resalta que “los criollos querían asumir el poder, no querían que le manden un Warnes o un Arenales, porque eso era pasar de la dependencia realista a la dependencia de Buenos Aires. La mejor forma de negar en historia es no tomarla, es decir (algunos historiadores) no abordan (estos hechos), no los consideran relevantes”, sostiene.

La relación con Arenales.

Paz Campero revela que otro personaje que tenía “muchos problemas” con Warnes, era Juan Antonio Álvarez Arenales. “Los dos venía designados por Belgrano, uno para ser gobernador de Santa Cruz y el otro para ser gobernador de Cochabamba. Arenales quería tomar el mando sobre Warnes, pero este lo ofrecía mucha resistencia y tuvieron muchos choques. Incluso, en la batalla de Florida, Arenales ni lo menciona en su informe a Warnes”.

Nino Gandarilla explica que Arenales huye de Cochabamba ante la retoma de los realistas, entonces él tenía un fijación, que era tratar de recuperar su gobierno en Cochabamba, “mientras Warnes tenía a los realistas en la espalda, en Chiquitos”.

Sobre el punto, Paula Peña indica que “Warnes era porteño y Arenales español, ambos patriotas, que entre ellos hubiera habido problemas o conflictos personales es un cosa, pero eso no tiene nada que ver con la causa patriota”.

Con respecto a los parte de Arenales en lo que indica Paz Campero que no lo menciona a Warnes, Peña señala que cada cual cuenta desde su perspectiva y agrega que en los partes de Ignacio Warnes él se pone como el verdadero triunfador.

El ejército del prócer.

Nino Gandarilla destaca que Warnes tuvo la capacidad de establecer el primer ejército regular de línea que había en ese tiempo en lo que después pasó a llamarse Bolivia. “Estoy trabajando en una investigación, me falta afinar algunos detalles, pero probablemente Warnes es el fundador del ejército de Bolivia, si bien el ejército boliviano se fundaron las primeras unidades después de la independencia de 1825, existen antecedentes y no los que celebran en el ejército, porque no son los correctos”, manifiesta.

“Santa Cruz es el único lugar donde hubo ejército de línea, porque no solo fue regular, sino porque tenía una dotación, aunque sea mínima, de paga a sus soldador, Warnes constituye una división completa que tiene Estado Mayor, comandante en jefe, tiene batallones de infantería, escuadrón de caballería y artillería, además de una dotación de armas, municiones y uniformes”, agrega Gandarilla.

Sobre este punto, Paz Campero recalca que Warnes no fue un guerrillero de la independencia, sino un gobernador que dio batallas formales, un hombre con una formación militar muy profunda.

Aguilera y las aspiraciones cruceñas. Luego de la muerte de Warnes en la batalla del Pari, el realista, Francisco Javier Aguilera toma el mando del gobierno en Santa Cruz y permanece en él durante 9 años, hasta la victoria definitiva de los independentistas.

“Aguilera era cruceño de cepa y Warnes, cruceño de corazón. Nosotros tenemos solo la versión de Aguilera el malo, si bien él fue una persona de convicción realistas, sin embargo, durante su gobierno logró la recuperación del nivel de gobernación de Santa Cruz, uno de los mayores intereses, tanto de cruceños patriotas como de realistas”, dice Paz Campero.

“Dentro de los objetivos y aspiraciones del pueblo cruceño, Aguilera cumplió”, sentencia el historiador.

Nelson Jordán considera que no se puede hacer un sujeto colectivo a todos los cruceños “porque habían intereses, posiciones ideológicas e inclusive de clases, aunque no había una distinción tan nítida de clases sociales, porque era una sociedad precapitalista, si habían diferencias, no es de extrañarse que tras la muerte de Warnes y la derrota de los patriotas, tenemos 9 años de gobierno realista sin sobresaltos, ¿por qué?, porque había gente que recibieron de buen agrado la recuperación del poder por parte de los realistas”, dice Jordán.

Para Gandarilla, Aguilera un general sin ejército, porque “de los 1.600 hombres que llevó a la batalla del Pari, murieron o escaparon 1.400, así que tuvo que dedicarse a hacer gestión civil”. Jordán considera que si bien, todos los personajes de la historia son polémicos, la mejor forma de superar esos hechos, es tratar a la historia con propiedad, con análisis en base a métodos y documentos que respalden los diferentes versiones que se van dando en función a ciertos hechos y personajes históricos.

1813 Warnes llega a Santa Cruz

Ignacio Warnes gobierna Santa Cruz durante 3 años, hasta 1816.

1810 Levantamiento

Los patriotas proclaman la Junta de Gobierno contra los realistas.

1809 Antecedente

En agosto de ese año los esclavos realizan una revuelta.

“Aguilera era cruceño de cepa y Warnes de corazón. Tenemos solo la versión de Aguilera el malo, pero él logró la unificación de la gobernación.

Eduardo Paz Campero

Historiador

“Estoy trabajando en una investigación, me falta afinar algunos detalles, pero probablemente Ignacio Warnes es el fundador del ejército de Bolivia.

Nino Gandarilla

Historiador

