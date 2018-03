Willian le cierra las puertas a otros clubes

Luego de haber sonado para salir del Chelsea y llegar al manchester United de José Mourinho, el delantero brasileño, Willian ha sentenciado que no desea salir del conjunto londinense.

Actualmente, el brasileño tiene contrato hasta 2020 con los ‘Blues’, y siendo una de las figuras del equipo de Conte, sobretodo en el juego frente al Barcelona, Willian busca y desea que se mejoren las cláusulas de su contrato para seguir por mucho tiempo en el Chelsea.

En una entrevista para Planet SporTV, Willian comentó: “quiero estar aquí por muchos años más, si es posible, renovar mi contrato. Aún no se ha platicado eso, pero puede pasar. Me he adaptado al equipo. Hasta que el Chelsea no me quiera más, entonces buscaré otro equipo”.

Al final de la actual temporada, Willian cumplirá 5 añosen el Chelsea admitió sentir “el afecto de los hinchas”, por lo que buscará mantenerse hasta el final de su contrato y si es posible, renovar por muchos años más.

