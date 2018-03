Wilster vuelve al trabajo tras cuatro días de descanso

Los futbolistas del plantel Aviador tienen la misión de mantener su buena racha en el torneo liguero. Comienza su preparación de cara al cotejo ante Guabirá, el 31 de marzo.

EL DELANTERO GABRIEL RÍOS (I) DOMINA LA PELOTA CON LA CABEZA, DURANTE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO.

El plantel de jugadores de Wilstermann retornará hoy a los entrenamientos (15:00), en su complejo deportivo de la laguna Alalay, luego de gozar de cuatro días de descanso.

Los Rojos se tomaron sus días desde el lunes, tras conquistar un triunfo sobre Destroyers (0-2), en el estadio Ramón Aguilera, por la fecha nueve de la Liga.

Según el plan de trabajo del cuerpo técnico de Wilster, los días de descanso permitieron a los futbolistas estar con sus familias, luego de cumplir con la pretemporada, concentraciones, viajes y partidos fuera de casa por la Copa Libertadores y la Liga.

Asimismo, el receso en el torneo Apertura permitirá a los jugadores recuperarse de las diferentes lesiones que los dejaron fuera de los últimos cotejos.

Edward Zenteno y Alex Da Silva tienen la misión de llegar al 100 por ciento de sus condiciones físicas al cotejo contra Guabirá, programado para el 31 de marzo (15:00), en el estadio Municipal de Sacaba.

El capitán de los Aviadores tendrá una última evaluación por los galenos, para determinar su recuperación total del desgarro de 5 milímetros en la parte posterior del muslo derecho, que lo dejó al margen de las canchas cerca de un mes, aproximadamente.

Asimismo, el galeno del cuadro cochabambino Luis Montaño espera que los futbolistas que fueron convocados a la Selección Nacional para encarar los partidos amistosos frente a Curazao, el 23 y 26 de marzo, Gilbert Álvarez y Juan Pablo Aponte, “retornen sin lesiones”.

OMAR MORALES El volante lateral de Wilstermann informó que hoy se reunirá con el presidente del club, Gróver Vargas, para establecer el porcentaje de la ayuda económica que tendrá para la operación del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

“Mañana (por hoy) quedamos en una reunión en su casa, por la tarde. Lo que me comunicó es que me colaborará, eso me dijo por teléfono, cuando el club debería cubrir el gasto total”, dijo Morales.

El futbolista también explicó que no conoce si cuenta con los pasajes para viajar a Rosario, donde se realizará la operación el lunes (8:00).

“También me dijeron que me acompañaría un médico del club, pero creo que no será así”.

Fuente: Opinión