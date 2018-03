Wilstermann busca alargar el dominio del grupo A ante Guabirá

Con la firme intención de mantenerse en la cima del grupo A, Wilstermann recibirá hoy a Guabirá desde las 15:00 en el estadio Municipal de Sacaba, en partido que marcará la continuidad de la jornada 10 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tendrá para este cotejo los retornos confirmados del capitán del equipo Edward Zenteno y el defensor brasileño Álex da Silva para la zaga central. En contrapartida, no podrá tomar en cuenta a Fernando Saucedo, que adolece una contractura muscular y el médico le recomendó reposo, y a Serginho, que fue expulsado en el último encuentro que disputó el Rojo contra Destroyers. El Tribunal de Disciplina Deportiva lo sancionó con dos encuentros de suspensión.

En los pasados entrenamientos, Peña trabajó con Gabriel Ríos en el sector izquierdo, ocupando la plaza del brasileño Serginho y Jorge Ortiz en reemplazo del volante Saucedo.

Para este encuentro, la directiva de Wilstermann dosificó 3.000 entradas, manteniendo los costos habituales: el sector de la preferencia estará a 60 bolivianos, la zona de general a 50 y las curvas a 40 bolivianos.

Guabirá llega con bajas

Por una tendinitis en el tobillo izquierdo, José Alfredo Castillo no llegará a Cochabamba para jugar frente a Wilstermann. A este se suman las lesiones de Juan Mercado y Miguel Ríos.

Sin embargo, el director técnico, Víctor Hugo Antelo, espera hacer daño al Rojo con el delantero Mauricio Chajtur, uno de los referentes del Azucarero.

OPINIONES

“Guabirá es un equipo exigente, ellos querrán ganar y esperemos el sábado (por hoy) hacer un buen partido. Estoy al 100% y buscaremos sumar unidades, ya no tengo molestias y espero jugar”. Edward Zenteno. Capitán de Wilstermann

“Lo importante será ganar para seguir arriba (en la tabla) de locales, no hay margen de error, si me toca estar daré como siempre lo mejor de mí. En esa posición (volante por izquierda) me estoy afianzando para beneficio del equipo”. Gabriel Ríos. Delantero de Wilstermann