Zahzú se queda como DT del plantel porque Cornejo le otorga confianza

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, ratificó ayer su plena confianza y respaldo al entrenador Miguel Ángel Zahzú, al menos mientras el continúe como titular en el Equipo del Pueblo.

“Todo el mundo, incluido yo, cuando las cosas no salen bien, piensa hacer cambios en el equipo. Continuar con otro cuerpo técnico es complicado, al menos mientras yo esté. Las decisiones se toman apresuradamente y a veces el remedio es peor que la enfermedad. Por eso, creo en mi equipo, en mi cuerpo técnico y en lo que hacemos. Seguiremos juntos hasta cuando corresponda y hasta el día en el que yo me vaya estará el profesor (Miguel Ángel Zahzú). La unión hace la fuerza, cuerpo técnico y jugadores, junto con nosotros, demostraremos que podemos remontar”, indicó.

Por esa razón, el presidente de Aurora dio por finalizada la especulación sobre un presunto alejamiento de Zahzú, quien la pasada semana puso como última opción para quedarse el encuentro contra Royal Pari, aquel que concluyó igualado 0-0 en Sacaba.

Además, Cornejo advirtió que el plantel no consigue anotar goles, situación que pretende ser superada mañana (18:00) ante Nacional Potosí, en duelo reprogramado de la séptima fecha del grupo B del certamen Apertura 2018.

“Ya no esperamos con ansias los partidos, porque nos pasó en los anteriores cotejos. Las estadísticas dicen que somos la segunda valla menos vencida, pero lo que nos falta es el gol”, resaltó el directivo.

En cuanto a su mandato, indicó que pretende permanecer en el cargo durante algún tiempo más, empero aguarda que alguien se sume al proyecto.

“Voy a mantener mis postura de que solo no podré aguantar. Muchos meses no podré, pero si lo hago será por uno o dos más. Espero que haya gente que venga y se ponga el equipo al hombro y que tome la posta. No sé por qué no hay apoyo, en gestiones pasadas había grupo y respaldo. Asumimos y todos nos vieron de palco”, concluyó Cornejo.

Al respecto, Zahzú se mostró tranquilo, respalda a su equipo y apoya a la dirigencia a la cabeza de Jaime Cornejo.

“Trato de desdramatizar la situación. Acá todos tenemos nuestra función, dirigentes, jugadores, hinchas. Hay algo que está fallando acá, no están cumpliendo su misión”, explicó el estratega celeste.

Misa y equipo

Ayer, Aurora vivió una jornada de sanación con una misa que se realizó en el complejo de Alalay.

Todos los integrantes del club formaron parte de este encuentro, que unió más a la familia celeste, en un momento complicado en lo institucional y deportivo.

Después de la celebración eucarística, Zahzú definió el equipo que visitará mañana a Nacional Potosí: Geancarlos Martínez; Iván Huayhuata, José Fleitas, Ronny Jiménez, Luis Barbosa; Darwin Lora, Amílcar Sánchez, Amílcar Velasco, Charles Da Silva; Edwin Alpire y César Lamanna.

NACIONAL POTOSÍ ALISTA VARIANTES

El director técnico de Nacional Potosí, Edgardo Malvestiti prepara tres modificaciones en la formación titular de su equipo para el cotejo de mañana (18:00) contra Aurora en la Villa Imperial. Estos cambios están relacionados con la inclusión de Juan Carlos Galvis, Miguel Quiroga y Gerardo Yecerotte en procura de darle una mejor dinámica al elenco.

El equipo que alista el DT argentino es el siguiente: Jorge Ruth; Saúl Tórrez, Luis Aníbal Torrico, Víctor Galaín y Samuel Flores; Juan Carlos Galvis, Wilder Salazar, Miguel Quiroga, Thiago Do Santos; Harold Reina y Gerardo Yecerotte en el ataque. Los ranchoguitarras aspiran a subir en la tabla.