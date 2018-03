Zvonko Matkovic: El momento más esperado es el día que acabe el juicio

Caso terrorismo.-Zvonko Matkovic Ribera hoy salió del penal de Palmasola, para cumplir la detención domiciliaria que determinó el juez debido a su delicado estado de salud.

“Estoy feliz de reencontrarme con mi hijo, un 19 de marzo hace 8 años ordenaron mi detención y justo hoy un 19 de marzo estoy en casa cumpliendo una detención domiciliaria” afirmó, Zvonko desde su hogar.

“Estoy fuera no porque hayan reconocido que he estado detenido de manera injusta e ilegal, si no porque estoy enfermo, empece a tener dolencias en la espalda y luego dolores y complicaciones con mi rodilla, ahora tengo una hernia de disco y mi rodilla que tuve que operarme hasta ahora no recupera. Estas dolencias no las podía tratar en el penal porque no hay ni las condiciones médicas para hacerlo”, dijo Matkovic Ribera.

Dijo que es positivo, que lucha para salir adelante y sus familiares y amistades siempre estuvieron con él.

“Se que con el tiempo esta injusticia hizo que muchos reclamen por mi situación y se movilizaron muchas veces y lo agradezco, el abuso a Santa Cruz se personificó en nosotros, lamentablemente este juicio no esta ni cerca de acabar”.

