50 años del asesinato de Martin Luther King: una pacífica lucha contra la violencia que no ha terminado

Un día antes, el 3 de abril, en el Mason Temple, su discurso fue una profecía: “Algunos han empezado a hablar de amenazas… ¿Qué es lo que podría ocurrirme por parte de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo sólo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y Él me autorizó a subir a la montaña. Estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!”.