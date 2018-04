8 pasos para evitar que la influenza se complique y le cueste la vida

Acuda pronto al médico tras los primeros síntomas de resfrío y evite automedicarse. El virus H1N1 es el que más complica la salud, por lo que hay que tenerle miedo

Roxana Escobar

El responsable del programa Influenza del Servicio Departamental de Salud, Boris Chang, dijo que son muchos los factores que han contribuido para que Santa Cruz registre siete decesos por influenza en los primeros meses del año. “Estamos ante una situación de no disponibilidad de biológico (vacuna), este retraso nos perjudica, lo ideal es que la gente esté vacunada desde febrero. A esto se suma que tenemos circulación de cuatro virus y algunos con mayor intensidad, como el H1N1 e influenza B”, subrayó.

Según Chang, otro componente es que Santa Cruz es una zona tropical, por lo que la circulación del virus de influenza es latente y no exclusivo de la época de invierno. A continuación las recomendaciones que da el experto.

1.- Ante un resfrío vaya rápido al médico

Si la persona está con síntomas de resfrío no debe automedicarse ni acudir a la farmacia para preguntar qué puede tomar, esto solo dilatará y complicará el cuadro. En cuanto más retrase la persona la atención médica adecuada, repercutirá más en la evolución de su salud. Generalmente la persona acude al centro de salud cuando ya no aguanta más y ahí es poco lo que se puede hacer por restablecer su salud, puesto que su organismo presenta complicaciones no solo respiratorias, sino cardiológicas y del sistema nervioso, y puede llegar a fallecer. Si se trata de un paciente con una enfermedad crónica es peor porque es más vulnerable.

2.- Ponga mucha atención a los síntomas

El diagnóstico para saber si la persona es portadora del virus de influenza es a través de un análisis de laboratorio, pero independientemente de eso, es importante el manejo clínico del paciente, incluso prima mucho más que el diagnóstico laboratorial. Fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, diarrea y vómitos eventuales. Si tiene estos síntomas debe acudir pronto al centro de salud u hospital.

3.- Trate de no dar la mano ni beso en la mejilla

Evitar dar la mano y beso en la mejilla y, mucho más, si se encuentra en un entorno donde hay personas con síntomas de resfrío, como estornudos, tos o malestar general. Esto ayudará a que el virus se propague y hayan más personas enfermas.

4 Aplicar filtros en la casa, escuela y trabajo

Si hay síntomas, como fiebre alta, malestar general y dificultad respiratoria evite asistir a la escuela o al trabajo. En este punto es importante que las unidades educativas, empresas, instituciones y hotelerías pongan a funcionar los filtros de control para ayudar que la persona afectada con el virus contagie y agrave la situación del resto del personal. El filtro primario es responsabilidad de los padres de familia, en la escuela es la portera, regente o la maestra, y en el trabajo recursos humanos y los guardias de seguridad.

5 Lavarse las manos y desinfectar el ambiente

Así como es fundamental acudir al médico lo más pronto posible, es importante que niños y adultos adopten las medidas no farmacológicas, como el lavado frecuente de las manos y el uso de alcohol en gel, que debe estar disponible en el ingreso de todos los lugares públicos y privados. Recomiendan consumir una alimentación saludable, sobre todo rica en vitaminas A y C.Asimismo, abrir las ventanas y dejar que fluya el aire y que entren los rayos del sol a los diferentes ambientes de la vivienda, eso es clave para que muera el virus de la influenza.

6.- Señales de advertencia en los niños

La respiración acelerada, coloración azulada de la piel (cianosis), consumo insuficiente de líquidos, dificultad para despertarse o falta de interacción, estado de irritación tal que el niño no quiere que lo carguen en brazos.

7 .- Use barbijo y aplique protocolo para toser

Y si está con los síntomas del resfrío use barbijo y aplique la etiqueta de la tos, es decir, estornude o tosa hacia la parte interna del codo y no se cubra con la mano la nariz y la boca, porque eso solo ayudará a propagar más el virus.

8.- Si forma parte del grupo de riesgo, ponga atención

Si presenta síntomas de la influenza y forma parte de un grupo de alto riesgo, como niños menores de dos años, mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, presión alta, es paciente trasplantado o presenta patologías cardiológicas), y mujeres embarazadas, acuda pronto al centro de salud o consulte con su médico tratante.

Fuente: eldeber.com.bo