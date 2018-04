Vaca, acusado de tentativa de aborto

Las supuestas agresiones del futbolista a su exnovia le ocasionaron problemas en su embarazo, según el informe médico presentado. Pedirán su detención preventiva ante la posibilidad de fuga.

En medio de la tormenta. Así vive las últimas horas el jugador de Blooming, Leonardo Vaca, que es acusado por su expareja, Vianca Roldán, de violencia familiar y ahora será querellado por tentativa de aborto. Hasta el momento no ha dado declaraciones a la prensa sobre el tema, mientras se alista para el partido con Esporte Clube Bahía este miércoles (20:45), por la Copa Sudamericana.

Desde el martes en la madrugada, las fotografías de Vaca en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) empezaron a circular y su exnovia habló sobre lo sucedido afuera de su departamento. “Me empezó a empujar, me agarró fuerte, me tiró al piso y me dio en el estómago”, expresó la joven a La Revista de Unitel este miércoles.

“Saliendo de aquí vamos a elaborar una querella para la ampliación del delito a tentativa de aborto”, explicó el abogado de Roldán, Juan Pablo Mazzone. Supuestamente, la joven presenta dos días de impedimento, amenaza de aborto –tiene un mes de embarazo- y desprendimiento de placenta. Además, observaron el trabajo de la fiscal María del Carmen Roca porque no le brindó a Roldán las medidas de protección adecuada.

