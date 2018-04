Carlos Federico Valverde Bravo

Cuando las diferentes plataformas y partidos hablaron de acudir a la CIDH (Comisión y Corte) para que sean esas instancias (Corte, fundamentalmente) las que determinen el acierto o no, del Fallo del Tribunal Constitucional sobre la Re-re elección de Morales bajo el criterio de un “derecho humano”, desde el Gobierno las desahuciaron y salieron con la cantaleta de que un fallo es de cumplimiento obligatorio e irrevisable; eso, hasta que la idea en contrario fue creciendo tanto que la fuerza Demócrata interpuso una especie de recurso o medida cautelar que debe paralizar cualquier efecto de la sentencia hasta que el fondo sea tratado por la Corte IDH.

Inmediatamente, abrumado por los hechos, don Héctor Arce Zaconeta viajó a la oficina de la OEA, se reunió con Luis Almagro, le “explicó” lo que “otro poder del Estado había hecho”, se sacó fotos y, dijo “que un hombre de su talla” no accedería a la petición de la oposición de la calle y los partidos buscaban, que era anular o dejar sin efecto el fallo.

Claro…. Eso fue antes de que se sepa que don Luis Almagro, a nombre de la OEA, había solicitado a la “Comisión de Venecia” su criterio sobre esa creciente tendencia Latinoamericana de cambiar las reglas electorales y viabilizar la re-re-elección de los mandatarios en ejercicio, por encima de lo establecido en las diversas Constituciones.

Ahí ya no importó que Bolivia haya acudido anteriormente a la misma Comisión de Venecia, a fin de que ese cuerpo colegiado de prestigiosos juristas (entre los que hay varios latinoamericanos) emita criterio y parecer sobre temas domésticos bolivianos, es decir, tal como la OEA, se preguntó sobre asuntos jurídicos de importantes y estos expresaron que “la re-elección indefinida no es un derecho humano”.

Levantóse el grito al cielo los europeos no debían entrometerse!!! Pero el discurso del Poder no fue convincente; la gente comenzó a prestar atención a la Comisión sobre su valor y, Arce, que no es tonto (si manipulador) trató de amainar la tormenta bajo el argumento de que sólo la CIDH (en sus 2 formas) podría interpretar el texto del pacto de San José.

Claro, Héctor Arce toma en consideración el tiempo que le tomaría a la Organización tocar el tema y probablemente, si se lo hace, considerando los plazos que corren para el organismo, esto se daría el 2025, es decir cuando Morales se esté despidiendo del poder (si llegara a ganar, que no es el tema).

Una idea manipuladora, “avivada”, pero nada honesta; pero como proponer no cuesta nada, me gustaría desafiar a don Héctor Arce que acuda, con políticos y organizaciones sociales del país a la CIDH (en sus 2 instancias) y se les pida que opinen o interpreten el texto del Pacto de San José de Costa Rica, referido a los Derechos Humanos y si la intención de re-elegirse está considerada como un derecho humano o fundamental de ciudadanía y que comprometa la palabra del Presidente que, de lo que de ahí salga, será acatado por el país político.

Un error no causa Estado; eso lo vengo repitiendo convencido que, más allá de la deshonestidad intelectual y doctrinaria que creo movió a los ex Tribunos nacionales, estos interpretaron el Pacto de una manera errada y que, en este caso, es obligación del Tribunal Constitucional enmendar el error y fallar en consecuencia con lo que digan los Tribunales del Pacto, habida cuenta de que son pactos a los que el país está sumado y deben ser honrados, como establece nuestra CPE.

Lo que nos ahorraríamos en pleitos, en marchas y, sobre todo en desorganización del Estado… lograríamos institucionalidad constitucional y democracia; al fin de cuentas, nadie quiere otra cosa que tener un mejor país, donde todos podamos ser iguales ante la ley y que las reglas del juego sean claras.

¿No lo van a hacer? No, claro que no… para eso se necesita honestidad intelectual, doctrinaria y ética… y eso no lo va a dar la CIDH, pero…

Proponer no cuesta nada… ojalá se atreva a decir que no es una salida correcta, al menos para saber que leyeron esta nota

