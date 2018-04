Abogados de la defensa de Goni confían que el veredicto será dejado sin efecto

El Jurado ha encontrado que las muertes no fueron deliberadas o intencionadas, advierten.

EEUU. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez De Lozada, acompañado de su esposa Ximena, sus hijos Ignacio y Alejandra. Foto: la prensa.com

Washington.-El Jurado ha encontrado que las muertes ocurridas en los violentos hechos de septiembre y octubre del 2003 “no fueron causadas de forma deliberada o intencionalmente por un soldado boliviano”. Por esta razón el veredicto del jurado es inconsistente, afirmó esta mañana un comunicado difundido por los abogados Stephen Raber y Anna Reyes, defensores de Gonzalo Sánchez De Lozada y Sánchez Berzaín.

“Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto del jurado será dejado sin efecto cuando la ley sea correctamente aplicada”, agregó la declaración emitida a nombre del ex Presidente Sánchez de Lozada, quien tiene residencia en Arlington, Virginia.

El veredicto que el jurado ha emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal, reiteró el pronunciamiento. Algo que ayer el propio activista el abogado Thomas Becker confirmó en Bolivia y la abogada Judith Chomsky especificó el martes 3 de abril al concluir la sesión en la Corte de Fort Lauderdale.

Raber y Reyes afirman en su pronunciamiento que el caso continúa y aseguran que “la Corte ya había advertido a los demandantes y a sus abogados que no proclamen victoria en base al veredicto del jurado debido a que el mismo no es la decisión final”.

La Corte no emitió sentencia final. Sin embargo en Bolivia de acuerdo a versiones de prensa ya se había desencadenado una pugna por la distribución del dinero que a manera de compensación debían recibir los nueve familiares de las ocho víctimas del juicio Mamani versus Sánchez de Lozada.

Los abogados de la defensa dijeron en su comunicado que presentaron una moción para descartar la demanda o anular el caso en aplicación de la Regla 50 de las normas federales de Procedimiento Civil. La Regla 50 es una norma establecida en la justicia americana que permite a un juez anular un caso cuando la evidencia es insuficiente para poder sustentar una decisión razonable del jurado en favor de los demandantes, dice el pronunciamiento.

Y en ese sentido los abogados de la defensa dicen que “creemos que la evidencia presentada es insuficiente para sostener el veredicto que emitió el jurado. Habría tres razones para ello: Los abogados de los demandantes ya admitieron que no existieron órdenes de nuestros defendidos para disparar y matar civiles desarmados. En segundo lugar, no existen evidencias de que hubiera habido un plan de nuestros defendidos para utilizar fuerza letal contra la población civil y en tercer lugar afirma el comunicado que el

veredicto del jurado es inconsistente porque ellos mismos encontraron que las muertes no fueron causadas de forma “deliberada o intencionalmente” por un soldado boliviano.

Raber y Reyes pertenecen al conocido estudio legal Williams & Connolly LLP, que tiene una de sus sedes en Down Town de Washington.

Erick Foronda para eju.tv