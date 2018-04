Actualización de WhatsApp para iPhone con una nueva forma de ver estados

Hacía mucho que no nos hacíamos eco de una actualización de WhatsApp para iPhone, pero las últimas versiones de la aplicación no incluían novedades lo suficientemente llamativas. Precisamente lo contrario es lo que sucede con la versión 2.18.40 para iOs de la app de mensajería que se acaba de liberar hace unas horas.

La principal novedad que nos deja la actualización de WhatsApp para iPhone es la nueva forma de ver los estados de la app de chat. Ahora la aplicación permite ver las últimas actualizaciones de estado en el widget de WhatsApp en la vista previa del iPhone. Esto permite ver los estados, de forma diferente, y sin dejar constancia al usuario de su visualización, siempre y cuando no accedamos al mismo.

El changelog de la aplicación también nos informa de que ahora se pueden escuchar mensajes de voz mientras se cambia a otra aplicación o apaga la pantalla. No es que sea una novedad pura y dura, pues en anteriores actualizaciones de WhatsApp para iPhone ya se podía hacer uso de ello pero ahora es cuando esta opción se estabiliza para todo el mundo. Además el audio de la nota de voz se podrá configurar desde el centro de control de iOS.

La última novedad, mucho menos llamativa, es la nueva función que ayuda a los usuarios ponerse en contacto con los desarrolladores de WhatsApp cuando no se puede abrir la aplicación e informar así de cualquier error.

Futuras novedades de WhatsApp

Los cambios que encontramos en WhatsApp para iPhone no son los únicos de los que nos hemos enterado en las últimas horas. Los chicos de ADSLZone también avanzan las novedades de WhatsApp que podremos ver en un futuro cercano y que han hecho acto de presencia en la última actualización de WhatsApp para iPhone.

Ejemplo de ello son los stickers, que además de llegar a WhatsApp para Android, lo harán, com no podía ser de otra forma, a WhatsApp para iPhone. eso sí, por el momento no hay rastro, en ninguna de las dos plataformas, de WhatsApp Pay, el sistema para enviar dinero entre contactos que ya hemos visto en otros países como la India. No sabemos si esta función aterrizará de forma internacional, pero parece que ello no entra en los planes de los dueños de WhatsApp, al menos, para este año.

El portal WaBetaInfo avisa que pronto se anunciará una novedad de WhatsApp importante, pero por el momento no podemos hacer otra cosa más que esperar.

