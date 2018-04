Agetic Analytica

Richard Arispe Carrasco

Aunque el Gobierno insiste que la nueva ley que permitirá el acceso a datos personales de todos los bolivianos inscritos en el Servicio de Registros Cívico SERECI, como también en el Servicio General de identificación SEGIP no tendrá uso político electoral, la oposición como la población en general están susceptibles porque no creen que el masismo nuevamente esté dando puntada sin hilo. Estamos cada vez más cerca de las elecciones, la credibilidad del Gobierno se cae a pedazos y por ello una nueva versión de una Cambridge Analítica criolla seria la salida.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en su estación en grande y en detalle, la propuesta de ley que permitirá al Gobierno acceder a datos privados de los ciudadanos. Con este proyecto se busca incorporar modificaciones a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Por tanto, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) sería el invento más efectivo para vulnerar el voto en las urnas.

En Bolivia las encuestas desfavorecen la pretensión de Evo Morales de ser reelecto en caso de ser candidato en 2019, pero se le podrían “cocinar” los resultados, ya que no es lo mismo tener un 69% de aceptación de su primera elección a tener solo el 35% de los últimos sondeos de opinión a nivel nacional.

Todo apunta a que la filtración de datos personales de millones de personas en manos equivocadas e interesadas políticamente, podría derivar en sorpresas similares a los resultados del BREXIT como la elección presidencial de TRUMP.

No por nada todos los masistas insisten y retan a los opositores a no tener miedo a Evo candidato y piden que se pronuncie el pueblo en las urnas, sin acordarse del referéndum 21F y tampoco del artículo 181 que se lo impide. Creo en definitiva que si el líder del masismo es candidato Agetic Analítica hará su trabajo y como todo el poder está en manos azules, no importa si después el Zuckerberg mestizo pida perdón, el daño a la democracia estaría sellado y tendríamos en Palacio Quemado azules por siempre.

