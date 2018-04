Alcalde de Tarija pide disculpas por llamar a algunos concejales “hipócritas” y denuncia persecución

El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, ha salido a declarar tras haber llamado “hipócritas” a algunos concejales de la agrupación ciudadana Unidos Para Renovar (Unir), ha pedido disculpas pero ha señalado que se lo está persiguiendo y coartando su libertad de expresión.

“En el diccionario la palabra hipócrita es una palabra vigente, y yo indiqué que algunos concejales de Unir, en sentido de la aclaración, pues resulta que algunos concejales con quienes hemos ganado una elección presentando un programa y después votas en contra eso creo que es hipocresía, porque es tener una postura en una cosa pero actuar de otra manera, si eso les ha ofendido mil disculpas por llamarlos hipócritas“, ha señalado.

Por otra parte, el alcalde ha lamentado la actitud política de algunos concejales pero que se “están extralimitando” ya que han traspasado la línea de la libre expresión ya que ahora no puede declarar delante de la prensa sin que lo llamen a dar un informe oral sobre las declaraciones.

“La libertad de expresión si eso me va a quitar, las intrapartidas entiendo que demoran y entiendo la actitud política, pero si ya no me puedo expresar con respeto sobre lo que considero mi sentimiento de libertad y de visión de la ciudad, si ahora por cada declaración, mejor no declarare aquí porque por ahí me van a llamar al Concejo a explicar mis declaraciones“, ha explicado.

Además, Paz ha recordado que es el único alcalde de Cercado en la historia que va de manera voluntaria al Concejo Municipal a dar un informe sobre la gestión, hay que recordar que no existe ninguna norma que obligue al ejecutivo a dar un informe a la entidad fiscalizadora, solo ha pedido que se respete su derecho a expresar sus sentimientos y opiniones personas de manera libre, siempre y cuando estas sean dentro del marco del respeto y sean correctas a la norma.

“Si yo tuviera que ir a juicios por cada insulto, por cada discriminación, ofensa que recibo por parte de alguno de ellos, o ex autoridades sería interminable pero entiendo que la libertad de expresión más allá de lo vulgar, más allá de lo ofensivo es parte de los derechos democráticos”, ha señalado el alcalde.

Incluso el ejecutivo municipal ha hecho referencia a que la situación que vive es persecución a lo que expresa.

“Yo creo que esto es persecución o sea expresarme si el cielo está celeste y me pidan un informe de por qué el cielo está celeste, yo creo que es persecución, se están extralimitando algunos sobre el derecho a la libertad de expresión”, ha manifestado.

Fuente: Gigavisión