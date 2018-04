Alcaldía espera que el Gobierno confirme postulación de La Paz para los Bolivarianos 2021

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó este miércoles que confía en que el Gobierno central apoyará la postulación de la ciudad para los Juego Bolivarianos 2021 a dos días que se cumpla el plazo para confirmar la solicitud.

La Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) decidió ampliar el plazo de postulaciones dando una nueva oportunidad a la sede de Gobierno de Bolivia, que no presentó su postulación en el primer término.

“Ojalá el Gobierno efectivamente nos acompañe en esta postulación que estamos haciendo, tenemos plazo hasta el viernes. Si se confirma el aval del Estado nosotros mantenemos nuestra decisión de ser sede de tan importante evento”, afirmó Revilla en declaraciones a los medios de prensa.

De acuerdo con el cálculo de la Alcaldía paceña, la organización del evento deportivo sería de aproximadamente $us 70 millones, de los cuales el gobierno local erogaría unos $us 20 millones y el gobierno central los restantes $us 50 millones. Revilla incluso propuso que haya la participación de la Alcaldía de El Alto para que sea un evento metropolitano.

Afirmó que se requiere la construcción de escenarios deportivos: un coliseo, pista de atletismo, canchas de ráquet y la mejora de las actuales instalaciones. Por otro lado, afirmó que sería importante la mejora de los estadios de Bolívar y The Strongest en lugar de una remodelación del estadio Hernando Siles. (11/04/2018)

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz