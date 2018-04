Aldo González: “Abandonado totalmente, trabajando de cualquier cosa para sostenerme en el deporte”

Aldo González, dueño del récord nacional en impulsión de bala, es uno de los pocos deportistas que siempre regresó con medallas para Bolivia en su participación en Juegos multidisciplinarios; sin embargo, lo abandonaron desde las autoridades hasta la empresa privada y se entrena prácticamente sin apoyo. Debe embolsar y entregar hielo para poder costear su entrenamiento y además mantener a su familia.

González obtuvo dos medallas en los Juegos del Alba (bronce en Cuba 2009 y plata en Venezuela 2011), dos en Juegos Bolivarianos (oro en Trujillo 2013 y bronce en Santa Marta 2017), una en Juegos Suramericanos (bronce en Santiago 2014), además de tener un sin número de títulos nacionales y de varias medallas en Grand Prix Sudamericanos.

¿Cómo se entrena rumbo a los Juegos 2018?

Aldo González (AG): El Ministerio de Deportes no nos está dando nada. El 2014, cuando terminaron los Juegos en Chile, solicité la ayuda, me dieron una beca que duró seis meses y luego se cortó. Después estuve con otra beca un tiempo, que se cortó y le echaron la culpa a la CBN, que ya no quiso ayudar, pero pienso que el Gobierno tiene el dinero suficiente para ayudar a sus deportistas y no depender de la empresa privada. Abandonado totalmente, trabajando como se puede de cualquier cosa para poder sostenerme en el deporte.

¿Cómo lo deja este abandono de las autoridades, después de tantas alegrías que le dio al país?

AG: Triste por la falta de apoyo. Es algo inconcebible que no nos apoyen a los deportistas que sacamos medalla en los último Juegos. Nosotros queremos darle una alegría al país, sacando medallas, aunque ese es el objetivo, se vienen unos juegos bastante tristes, porque pudimos estar mejor preparados.

Si hace algunos años no podía costear un entrenamiento adecuado, ¿cómo es ahora?

AG: La situación ha empeorado, porque los costos se han incrementado desde el 2014.

¿La empresa privada tampoco lo quiso apoyar?

AG: Otros deportistas tienen muchos auspicios, no tienen resultados y los siguen apoyando. Debe ser muñeca, supongo. A nadie le importó mi carrera, excepto a una empresa de nutrición (Suplementos Sport Nutrition), que me suplementa lo básico, porque también son una empresa pequeña. Para todo lo demás (material deportivo, medicamentos, etc.) que necesito, no he corrido con nada de suerte, sigo buscando.

Si antes un entrenamiento bueno me costaba $us 1.200, ahora se necesita $us 2.400.

Sin nada de apoyo, ¿cómo hace para poder costear su entrenamiento, en lo básico?

AG: Yo no puedo tener un trabajo de ocho horas, porque no puedo entrenar en la noche, no hay dónde. Entonces entreno por la mañana, me levanto a las 6:00. A las 7:00 inicia mi entrenamiento que dura hasta medio día. En la tarde, retorno a la pista, pero para entrenar chicos de colegio para seguir aportando a la disciplina y ganar algo de dinero. Después, en la noche, voy a trabajar en una empresa de embolsado y repartición de hielo. Ahí estoy como hasta las 22:00 si no tengo entregas y si las tengo salgo cerca de la medianoche.

Hace algunos años intentó ganarse la vida vendiendo hamburguesas, ¿qué pasó?

AG: Intenté vender hamburguesas, pero el negocio empezó a fallar por los impuestos y otras cosas que implican tener un pequeño puesto de expendio de comidas. Pero tampoco vendía la gran cosa y tuve que dedicarme a otra cosa.

¿Cuál es su objetivo en los Juegos 2018?

AG: En los Juegos Suramericanos me he trazado la meta de lograr una medalla de bronce, mejor si es la de plata y mejorar mi marca personal. Aunque también sería un sueño poder clasificarme a los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde avanzan los campeones, pero será duro porque vienen los mejores de Sudamérica.

Después de los Juegos 2018, ¿cómo ve su futuro?

AG: Después de los Juegos Suramericanos mi meta es alcanzar la marca mínima olímpica y poder asistir a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, mi entrenamiento está enfocado a ello, con o sin ayuda, me seguiré preparando para conseguirlo, porque también pienso que después de esos Juegos podría ser mi retiro del deporte, esa es mi idea.

“Básicamente, gracias a mi familia me he podido mantener en el deporte hoy y siempre, que es el sostén para hacer deporte y para poder subsistir. Porque nunca tuve un gran apoyo para poder hacer deporte, a pesar de que siempre he sacado medallas para el país, siempre fue un ‘felicidades’ y nada más”. Aldo González. Atleta cruceño

HOJA DE VIDA

Aldo Luis González Barbery

Nacimiento: 5 de septiembre de 1984

Logros:

* Bronce en Juegos del Alba Cuba 2009

* Plata en Juegos del Alba Venezuela 2011

* Oro en Juegos Bolivarianos Trujillo 2013

* Bronce en Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017

* Bronce en Juegos Suramericanos Santiago 2014

* Dueño del récord nacional en impulsión de bala con 19,11 metros

* Multicampeón nacional

* Hace varios años que está entre los 10 mejores de Sudamérica

* Logró diferentes medallas desde oro hasta bronce los Grand Prix Sudamericanos en Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia

Deportes: Impulsión de bala y Powerlifting

Entrenador: Humberto Betancur

Estudios: Ingeniero comercial y estudia una maestría para después ser catedrático

Familia: Es casado y tiene un hijo de 2 años