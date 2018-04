Alejandro Torres: “En Bolivia hay bastantes dificultades”

El valluno Alejandro Torres, que radica en Buenos Aires, es uno de los principales referentes del equipo masculino de hóckey sobre césped. Su experiencia jugando en el club Vélez Sarsfield lo avala como una figura en el Equipo de Todos.

Lamenta que en Bolivia no hayan las condiciones necesarias para hacer crecer este deporte, aunque la voluntad compensa la carencia.

En contacto desde la capital argentina con el #1, Torres contó su vivencia y preparación para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

¿Cómo se inicia en este deporte?

Juego desde hace 12 años. Empecé a jugar por un amigo que me invitó a conocer el deporte. En una primera instancia, sinceramente, era medio reacio al hóckey, por una cuestión cultural y por el machismo que hay por el fútbol, que dicen que es para varones y el hóckey para damas. Pero probé y desde entonces no dejé de entrenar. Empecé a jugar a mis 26 años. Pasé por varios clubes, en Nueva Chicago, San Lorenzo y Vélez Sarsfield.

¿Cómo se presenta la posibilidad de integrar la selección nacional?

Yo iba a jugar todos los años a Bolivia, ya que mis papás viven allá. Vi en el Facebook que había una convocatoria en un equipo llamado Jenecherú. Tomé contacto con ellos, nació una amistad con las chicas y cada año las iba a ver. En eso me llamaron de la Federación (Boliviana de Hóckey sobre Césped) a lo que dije que sí, y de ahí me fui a probar a Jujuy y después del primer partido me dijeron que todo iba bien, lo que me comprometió con el equipo.

¿En Bolivia encontró dificultades para entrenar?

Hay inconvenientes en todos los aspectos. En escenarios, Bolivia no cuenta con una cancha oficial ni reglamentaria, pese a que hay un proyecto. En indumentaria, no hay la oficial, pese a que en amistosos contamos con una, no hay ropa de recambio. Sobre el material, en mi club entrenamos con más de 120 bochas (pelotas), pero con la selección apenas son 20 bochas. El material no siempre es reglamentario.

¿Cómo se prepara Alejandro Torres para los Juegos?

Desde que me fui a probar a la selección nacional lo tomé bastante en serio y comencé a prepararme. Fácilmente estoy desde hace siete meses entrenando todos los días, menos los jueves que es mi día de descanso. Estoy con nutricionista, cambié mis hábitos alimenticios para estar bien de cara a los Juegos.

FICHA PERSONAL

Alejandro Mauricio Torres Magne

Fecha de nacimiento: 16/01/1980

Origen: Cochabamba

Títulos departamentales (provinciales): 7

Subcampeonatos: 4

Títulos Suramericanos: Ninguno

Títulos panamericanos: Ninguno

División: Primera (rival de integrantes de Los Leones, selección de Argentina)

Clubes: Club Atlético Nueva Chicago

Club Atlético San Lorenzo de Almagro y

Club Atlético Vélez Sarsfield

Posición: Volante (5)