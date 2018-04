Alí Meza casi descartado para el fin de semana

El delantero venezolano continúa con una sobrecarga muscular, por lo que estaría descartado para jugar el sábado (17:15) cuando Oriente visite a Universitario en el estadio Patria, de Sucre. Este jueves no trabajó.DIEZ

Alí meza volvió a sentir molestias. El delantero albiverde venía evolucionando bien de una contractura muscular, pero a último momento tuvo un problema en su rodilla derecha. Por ese motivo no pudo entrenarse con normalidad este jueves. Por eso es probable que no juegue el sábado, cuando Oriente visite a Universitario en Sucre, desde las 17:15.

Van casi 12 días desde que Alí no juega un partido con el equipo refinero, fue exactamente desde el 1 de abril, cuando el venezolano salió lesionado en el primer tiempo en el clásico cruceño ante Blooming. Meza este jueves no participó a la par de sus compañeros y Néstor Clausen, no lo arriesgaría.

En ese sentido y con Meza casi descartado, el entrenador albiverde repetiría la dupla de ataque comandada por Maximiliano Freitas y Jhony Cano. En tanto vale destacar que Jorge Paredes y Luis Haquin, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, están suspendidos, por lo que el DT deberá hacer cambios obligados en la zaga defensiva con el ingreso de Gustavo Olguín y José Vargas. El resto del equipo sería el mismo que derrotó 3-1 a Wilstermann.

Oriente tiene 15 puntos y se ubica en la tercera posición del grupo A, a falta de tres fechas para cerrar la primera fase. Este sábado visitará a la ‘U’, luego jugará de local frente a Real Potosí y en la última jornada visitará a Bolívar, en La Paz.

Fuente: diez.bo