A una semana de ocurrido el incidente en Riberalta, donde una nave de Amaszonas no pudo alzar vuelo por invasión de aves en la pista, la aerolínea tomó la decisión de suspender sus vuelos temporalmente, a esa ruta que había sido inaugurada hace un mes.

“Esta es una decisión que lamentamos mucho. Es una decisión operativa porque estamos con una aeronave menos, lo que ha hecho que tengamos que ajustar nuestro itinerario. Ni siquiera cumplimos un mes de operaciones. Agradecemos la recepción y el apoyo que nos brindaron los pasajeros. Por eso, de manera oficial en Riberalta, anunciamos primero aquí de esta suspensión temporal. El último vuelo oficial será eel domingo 8 de abril”, manifestó el gerente de relaciones Institucionales de Amaszonas, Eddy Luis Franco.

Por su parte, uno de los periodistas de la región, que participó de la conferencia de prensa en el hotel Jomalí de esta urbe beniana, Gregorio Huari, dijo haberse sorprendido por la información y cree que la población riberalteña va a tomar esta suspensión de manera negativa, ya que cree que la decisión tomada por la aerolínea, tiene que ver con la falta de seguridad del aeropuerto.

“La gente quedó contenta con la reanudación de esta ruta con Amaszonas, porque era una buena alternativa para la gente que viaja a diario. Quisiéramos entender que es por algo que no sea dañando la imagen de nuestro aeropuerto. Pero sabemos que seguridad plena no la tenemos. La gente que trabajar en Aasana no tiene ni para comprar unm petardo para ahuyentar las aves. La gente bota sus desperdicios en los alrededores de la zona de la terminal, aunque ha mejorado un poco”, declaró Huari.

La semana pasada, el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio Arispe, instruyó que un equipo de inspectores e investigadores de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIG) perteneciente a Ia DGAC, se constituya al municipio de Riberalta en el Beni, tras el último percance aéreo protagonizado el 29 de marzo, por Ia aeronave CP 2459 perteneciente a Amaszonas, que cumplía el itinerario de vuelo regular Riberalta-Trinidad.

EL DEBER / Miguel Melendres