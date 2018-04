Ante la escasez de efectivo y la hiperinflación, la alcaldía chavista de Caracas lanzó una moneda propia para la compra de alimentos

Ser Caribe es ser rebelde, no renunciar, no arrodillarse, es luchar. Ser Caribe es reconocer al enemigo y combatirlo en cualquier terreno como lo es hoy el de la economía, pero no hay espacio donde El Caribe no pueda vencer y no pueda ganar. #EnRebeldiaCaribe pic.twitter.com/Mv3P8zETAj

— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) April 16, 2018