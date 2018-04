Antoine Griezmann marcó el gol 500 de un equipo español en la UEFA Europa League

El francés marcó el segundo de los rojiblancos en el triunfo sobre el Sporting de Lisboa

El gol de este jueves del delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, el segundo de su equipo en el encuentro de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League que disputa contra el Sporting de Lisboa, supuso el tanto número 500 de un conjunto español en esta competición, según datos de la UEFA.

Con los tantos de Griezmann, en el minuto 40 del partido, y el anterior de su compañero ‘Koke’ Resurrección a los 22 segundos de juego, el Atlético añadió dos goles a los 498 tantos marcados por los clubes españoles en los 298 partidos oficiales de esta competición que habían disputado hasta hoy.

Was there any ever doubt? ??

Griezmann’s 24th goal of the season ??#UELpic.twitter.com/ZRBcGsRsgz

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 5 de abril de 2018