Apelan la decisión de negar libertad a Guedes

Las hijas del procesado lloraron al final de la audiencia, que concluyó pasado el mediodía

EL DEBER

Juan Carlos Guedes, uno de los dos procesados que aún está preso en el juicio por supuesto terrorismo, apelará la decisión del Tribunal Primero de Sentencia, que ayer, pasado el mediodía, le negó la posibilidad de que se pueda defender en libertad.

Gary Prado, abogado defensor de Guedes, confirmó que en los siguientes días tramitarán los documentos que necesitan para presentar la apelación a una sala jerárquica superior, para intentar conseguir un resultado favorable como ocurrió con el caso de Zvonko Matkovic, que ahora tiene detención domiciliaria pese a las reiteradas negaciones del tribunal, que fueron observadas por los vocales de la Sala Penal Tercera de La Paz.

Durante la audiencia, que se desarrolló ayer por la mañana, Prado fundamentó su pedido para conseguir que Guedes salga del penal, donde está recluido hace casi nueve años sin sentencia, demostrando las afecciones que padece su cliente por la diabetes y explicando que dentro del reclusorio cruceño no puede seguir de manera adecuada las indicaciones médicas.

Pese a esta argumentación, los juzgadores no dieron lugar a la cesación de la detención preventiva, principalmente por la oposición planteada por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, que a su tiempo indicaron que no se justificaba el pedido porque Guedes no padece de una enfermedad terminal. Además, exhibieron antecedentes judiciales del acusado.

Fuente: eldeber.com.bo