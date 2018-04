Apple anunciará un iPhone 8 rojo este lunes

Apple anunciará un iPhone 8 y iPhone 8 Plus de color rojo mañana lunes 9 de abrilen asociación con Product (RED), de acuerdo a un memo de Virgin Mobiledistribuido a sus empleados y filtrado a MacRumors.

El documento indica que a partir del lunes 9 de abril se podrán reservar los dos modelos de iPhone en el nuevo color, como ocurrió en marzo del año pasado con los iPhone 7 y 7 Plus, pero no hay mención de la fecha en que se pondrán a la venta. Tampoco hay mención alguna del iPhone X, por lo que probablemente no esté este modelo disponible en este color especial.

Durante los últimos meses varias personas bastante activas en temas de rumores y filtraciones de productos de Apple se refirieron a la posibilidad de que la compañía renueve el acuerdo con Product (RED) para lanzar iPhones en color rojo, en particular Jun Zhang, Steve Hemmerstoffer y Ben Geskin.

Product Red es una iniciativa que comenzó Bono, vocalista de U2 junto a Bobby Shriver de Debt AIDS Trade in Africa (DATA), con el que se busca recaudar dinero para el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria. Además de Apple marcas como Microsoft, Dell, American Express, Motorola o GAP han lanzado productos bajo la marca (RED). Un porcentaje de los ingresos recibidos debe ser entregados al fondo mundial.

Fuente: https://hipertextual.com