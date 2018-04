Argentina: Se destaca en el mundo por lo que hace con tapitas recicladas

El diseñador industrial Sergio Fasani, de 37 años, utiliza el plástico para fabricar veladores, lámparas y macetas.

Sergio Fasani

Creativo, equilibrado y consciente del mundo que habita. El diseñador industrial Sergio Fasani (37) de chico jugaba a construir cosas en el taller de sus abuelos. Ya adulto, ideó con su amigo Luciano Bochicchio un proyecto que, luego de unos años, se convirtió en realidad: con tapitas recicladas de la Fundación Garrahan, construyó luminarias y macetas para cuidar el medio ambiente. Expuso su idea en 2017 en Nueva York y este año fue reconocido en el “Salon Design” de Brasil como uno de los mejores 15 trabajos de innovación y diseño.

Deseo. “Me gustaría que se generen pequeños polos de reciclaje a lo largo del país”, dice.

La idea de explorar, crear y darles vida a nuevas ideas surgió cuando era chico: “Mis abuelos eran carpinteros. En la hora de la siesta, con mi primo agarrábamos la llave del taller y nos metíamos a jugar en el lugar imaginando que éramos profesionales. Construíamos muñecos, dispositivos y otros objetos que se movían”, cuenta el vecino de Villa Martelli.

Cuando terminó el secundario, pasó por muchas instancias académicas: estudió Sistemas, Abogacía, Electrónica y Arquitectura. El problema fue que en ninguna se sentía a gusto. “Con el tiempo me di cuenta de que faltaba una parte más creativa, me sentía limitado. No me podía expresar de la manera que yo quería”, asegura. Por eso decidió dedicarse al diseño industrial. Allí conoció un mundo completamente creativo y a semejanza de él.

“Mutan”. Uno de los modelos de lámpara colgante fabricado con tapitas de plástico.

“Había un quincho en el fondo de la casa de mis viejos lleno de cosas, lo liberé y puse mi taller. Se empezaron a sumar amigos y arrancamos así. Fue parecido a lo que pasó en Sillicon Valley, California–cuando el empresario Steve Jobs construyó la primera Apple en su casa– , sólo que en Argentina los proyectos de garaje son de quincho”, relata riéndose.

Su idea más ambiciosa, Mutan, surgió por la necesidad de trabajar con el reciclaje y el cuidado del planeta. “Los diseñadores somos responsables de todos los productos que nos rodean. Nosotros buscamos que con el proyecto se genere un impacto social y a la vez una consciencia sobre el medio ambiente”, expresa. En su taller, llamado Brotes, construyó lámparas, banquitos y macetas con la maquinaria que diseñó especialmente. Utilizó tapitas de botellas que le compraron a la Fundación Garrahan. Según cuenta, llevan utilizados 1.200 kilos de plástico reciclable que son aproximadamente 540 mil tapitas.

Otra de las creaciones de Sergio Fasani: un velador hecho con tapitas.

“Brotes es una asociación sin fines de lucro que concientiza sobre el reciclaje. El proyecto está funcionando hoy y pensamos sacar nuevas líneas de productos. Es una excusa para mostrar que se puede reciclar localmente y en pequeña escala”, detalla.

Mutan fue presentado el año pasado en Wanted Design, un espacio en Nueva York donde empresarios, fabricantes y diseñadores exponen sus trabajos. El mes pasado participó en el Salón Design de Brasil y quedó entre los 15 mejores proyectos de la región por su innovación y diseño.

No solamente está abocado a su vida laboral. A Fasani le encanta la escalada deportiva. “Busco en muchas oportunidades un equilibrio en las cosas. Creo que escalar tiene un poco de eso. En ese momento debés ser muy consciente de tu cuerpo porque te podés caer tranquilamente”, dice. Recorrió el país con sus amigos para acampar y visitar montañas de las regiones.

En los próximos meses viajará a México para trabajar en la Universidad Autónoma sobre temáticas de reciclaje. Además, hará una instalación artística que quedará por un tiempo allí.

Su plan es lograr un cambio positivo. “Me gustaría que se generen pequeños polos de reciclaje a lo largo del país. Creemos que hay que descentralizar el reciclaje y hacerlo localmente”, afirma.

Algunas de sus ideas más importantes

En Brotes, Fasani trabaja en distintos proyectos “eco-amigables” junto a Luciano Bochicchio, Pepo Zamora, Candela Aris, Florencia Fontanarossa, Nicole Vispo, Fernando Valenzuela y Fermín Indavere. “Compostate bien” es un sistema que construye composteras hogareñas que dan la posibilidad de reciclar residuos orgánicos y convertirlos en compost. Por otro lado, crearon “PETIT”, la máquina recicladora de plástico que utilizaron para las tapitas de la Fundación del Garrahan. Tiene la capacidad de triturar hasta 40 kilos de material y está pensada para instalarse en espacios públicos y privados. Ganaron la competencia Innovar 2014. Además, pensaron “Plasticando”, un taller recreativo experimental para todos aquellos que quieran aprender más sobre el reciclaje del plástico y post-consumo.

Fuente: clarin.com