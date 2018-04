Así se liga ahora a los 50 años: un recorrido por las mejores técnicas

Ligar a los 50 no es tarea fácil, al menos si no sabes cómo. A esa edad, estás soltero por dos razones: te has divorciado o aún no has encontrado el amor. Y todo tu círculo, además, está emparejado y te mueves con la misma gente, con lo que es difícil conocer a personas nuevas y, por ende, posibles amantes.

Por eso las personas de esta edad han decidido unirse a la moda de las apps para ligar. Es una forma fácil y cómoda de conocer posibles ligues con gustos, aficiones y personalidad afines.

Numerosas investigaciones que se han realizado acerca de este tema han demostrado que a casi un millón de personas mayores de 50 años les gustaría ir a sitios de citas, pero no tienen idea de cómo funcionan o qué hay que hacer en ellas para triunfar.

Los 50 son una edad estupenda para el sexo, pues tienen una vida sexual más satisfactoria que los de 30 y niveles similares a los de 20

Para cubrir esta necesidad, se ha elaborado una guía para mayores de 50 que quieren ligar online, realizada por la empresa de coaching Debrett y la web de citas Ourtime para maduros. Se trata de una serie de puntos clave para que aquellos que se lanzan al mercado del amor en el s.XXI entiendan cómo funciona el juego y tengan posibilidades de ganar. “Necesitan un empujón para comenzar”, reza la web.

Cabe destacar que los 50 son una edad estupenda para el sexo, pues tienen una vida sexual más satisfactoria que los de 30 y niveles similares a los de 20, según una investigación de científicos noruegos y estadounidenses en 1.185 hombres de entre 20 y 79 años. Para el estudio, los científicos de la Fundación Rikshospitalet-Radiumhospitalet en Oslo, Noruega, le dijeron a los participantes que completaran un cuestionario para evaluar su satisfacción en varios aspectos de su vida sexual, con una escala de cero a cuatro, en el cual el número máximo representaba una función sexual buena y ningún problema.

Aunque es cierto que los expertos encontraron más problemas de impotencia y disminución del deseo en los hombres más mayores, en la escala de satisfacción general los “cincuentones” obtuvieron un promedio de 2,77, apenas por debajo de los 2,79 de los que tienen 20 años, y por encima de los de 30, que sumaron una media de 2,55 y los de 40, que tuvieron la puntuación más baja: 2,72. Vamos, que si se quiere, se puede.

Tanto si eres de los que liga mucho pero quiere ampliar su espectro, o eres de los que no se come un colín y baja la media, a continuación tienes algunos de los consejos que brinda la mencionada ‘Guía para ligar a los 50‘:

1) Pule tu perfil

La web de citas Ourtime descubrió que el 56% de los mayores de 50 años pone una foto en su perfil de hace diez años para impresionar las posibles conquistas. Esto, que podría parecer una buena estrategia, en realidad es pésima, pues ellas rápidamente se dan cuenta del engaño o se desilusionan en la primera cita.

La guía es clara: la instantánea no debe tener más de un año.

“No tiene sentido tratar de engañar a tu cita si alguna vez esperas reunirse con ella en persona”, reza el manual.

A casi un millón de personas mayores de 50 años les gustaría ligar online, pero no tienen idea de cómo funcionan las apps

2) El primer mensaje

Casi dos tercios de los mayores de 50 se sienten menos seguros ahora que cuando eran más jóvenes y casi la mitad de las mujeres dijeron que estaban demasiado nerviosas para iniciar la conversación en la red.

Este manual anima a las mujeres a que den el primer paso. “Haz un primer mensaje alegre y breve, e intenta que sea personal: mencionar algo que te guste especialmente sobre el perfil de la otra persona, así la harás sentir especial”. Ojo, el primer contacto es demasiado pronto para insinuaciones, eso lo dejaremos para más tarde.

3) Cuándo pedir una cita en persona

El manual informa que después de cinco mensajes ya “tiene sentido tomar la iniciativa y proponer una fecha” para conoceros en persona. “Adapta la fecha a un interés compartido, como una visita a una exposición”. Es decir, que si habéis hablado de que os encanta el rock, por ejemplo, un buen día para veros sería en un concierto de este género, así no tendréis que estar hablando todo el tiempo de vosotros y podréis comentar lo que está sucediendo en ese momento.

4) Cuándo besar

La guía es clara: está bien besarse en la primera cita. “El romance moderno a menudo implica un período de ‘cortejo’ más breve, así que no sientas que estás poniendo en peligro un futuro serio con esa persona si tus instintos te dicen que debes tirar la precaución por la ventana”.

En otras palabras: que no le des muchas vueltas al asunto. Si quedas y te apetece sexo, da el paso. Como se suele decir: no hay nada peor de lo que uno se arrepiente de no haber hecho.

5) Los tiempos de espera

¿Cuánto tiempo hay que esperar para enviar un mensaje después de la primera cita? Este dilema es universal a todas edades.

La guía advierte de que “la demora estratégica no es necesaria” y dice que un mensaje de texto amistoso dentro de las 24 horas de la cita es la norma. Ojo, algo hay que decir, pues el silencio absoluto no es nada cortés.

La guía es clara, está bien besarse en la primera cita: “El romance moderno a menudo implica un período de ‘cortejo’ más breve”

¿Y si no te ha gustado? Pues sé franco: “Lo mejor es ser sincero desde el principio y decir cuánto disfrutaste de conocer a la otra persona y si prefieres seguir siendo solo amigos”.

El manual incluye un capítulo sobre cómo hacer que el romance se convierta en algo más formal. “Después de tres o más citas, generalmente ya sabrás si quieres o no hacerlo exclusivo”. Es decir, si quieres algo serio con esa persona.

