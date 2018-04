Ataque a Siria: la crisis interna que empujó a Donald Trump

Análisis.

Un cambio fundamental en su Gabinete, allanamientos en las oficinas de su abogado personal, y los últimos escándalos internos que lo acosan.

Donald Trump decidió lanzar una ofensiva militar contra Siria. (EFE)

El presidente estadounidense Donald Trump decidió lanzar una ofensiva militar contra Siria apenas diez días después de que manifestara su intención de retirarse de ese complejo conflicto y cumplir así uno de sus lemas de campaña: no perder tiempo y dinero en lugares lejanos donde no hay intereses claros para Estados Unidos. Incluso había suspendido unos 200 millones de dólares de fondos estadounidenses para proyectos de estabilización en Siria, como infraestructura en electricidad, agua y caminos. Puro “America first” en un año electoral.

Pero sus asesores estaban preocupados por una retirada demasiado apresurada no solo porque el ISIS no había sido completamente derrotado sino porque el vacío de poder resultante podría ser ocupado por otros grupos extremistas o por Irán. Pero Trump insistía.

¿Qué sucedió para que cambiara de opinión? Trump dice que fue la “evidencia” de un ataque químico en Duma, con 40 muertos y es la versión oficial. Rusia y Siria lo desmienten y algunos expertos dicen que es difícil pensar que ellos atacarían una zona que ya tenían dominada. Pero, aunque fuera cierto, han habido varias denuncias en el último año de ese tipo de ataques con armas prohibidas en Siria y nada ha sucedido.

En el medio hubo un cambio fundamental en el gabinete de Trump: ingresó el lunes John Bolton, un defensor de la intervención de los Estados Unidos y el uso agresivo del ejército en el extranjero, en reemplazo del moderado HR McMaster como Asesor de Seguridad Nacional. Puede haberlo convencido de que era necesario volver a poner con firmeza los pies en el plato sirio.

Pero no solo eso. Muchos señalan que Trump utilizó el presunto ataque químico como excusa para lanzar una ofensiva para tapar los escándalos internos que lo acosan, un recurso tan viejo como efectivo.

Además del “Rusiagate” y un explosivo libro del ex jefe del FBI, James Comey, que dice que el presidente le recuerda a un “capo mafia”, hay otro tema que lo preocupa seriamente, a él y sus allegados. Es el allanamiento, el lunes, de las oficinas de Michael Cohen, su abogado personal, un tema que puede convertirse en una bomba atómica.

Los agentes federales buscaban documentación sobre el pago de 130.000 dólares que hizo el letrado a la estrella porno Stormy Daniels para que no hablara de las relaciones sexuales que mantuvo con el magnate en 2006. El pago sucedió en 2016, antes de que se presentara como candidato a la presidencia, y podría ser una infracción a la ley de campaña y fraude bancario. “Es una caza de brujas”, bramó el presidente.

Los federales se llevaron decenas de archivos con mucha información, que puede ir mucho más allá de ese caso en particular. Según reveló el jueves The Washington Post, Cohen solía grabar las conversaciones que tenía con sus socios y, por eso, Trump teme que diálogos suyos o relacionados con él hayan sido confiscados por los agentes del FBI. De hecho, ayer por la tarde la prensa reveló que Cohen había pagado 1,6 millones de dólares a una ex conejita de Playboy que había quedado embarazada de Elliot Broidy, un prominente donante de la campaña de Trump.

Serían horas y horas de comunicaciones entre Trump y el abogado que lo “salvaba” o le arreglaba los escándalos por más de una década. Dinamita pura, que es probable que ni las bombas en Siria puedan silenciar.

clarin.com