Aurora se queda en la Liga, pero sin técnico

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, descartó pedir una licencia temporal a la División Profesional por los malos resultados del equipo. Sin embargo, confirmó la salida del técnico Miguel Zahzú.

Dio marcha atrás. Jaime Cornejo, presidente del club Aurora, manifestó en las últimas horas, que no pedirá una licencia temporal a la División Profesional como anunció luego de la goleada en el clásico cochabambino (5-1). El domingo aseguró que daría un paso al costado y que el equipo iba a perder la categoría por una posible salida intempestiva del Apertura. En esta jornada el directivo cambio de parecer; sin embargo, confirmó que Miguel Ángel Zahzú dejó de ser entrenador del plantel tras la derrota con los aviadores.

“Estamos buscando lo mejor para la institución, pero sería irresponsable que siga al mando del club porque no voy a poder pagar sueldos. No me puedo prestar más plata. He hipotecado mi casa”, fueron las palabras de Cornejo en la conferencia de prensa de este lunes, donde dejó en claro que Aurora está lleno de deudas y convocará a una asamblea, según los estatutos.

Cornejo añadió que dejará un patrimonio de 400.000 bolivianos para los dirigentes que asuman la conducción de Aurora, pues él tiene la esperanza de que el equipo pueda conseguir un premio para un torneo internacional. “Apoyaré desde la tribunas, sin ser dirigente y aportaremos económicamente”, dijo.

Con respecto a lo deportivo, los malos resultados que cosechó el primer plantel en la serie B del Apertura hicieron que la directiva y el entrenador Miguel Ángel Zahzú llegaran a un acuerdo para la salida del estratega argentino. Para las dos jornadas que restan de la primera fase del torneo, el equipo quedará a cargo de Román Arriarán, DT de la reserva.

