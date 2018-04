Bakovic ya había advertido de las preferencias del Gobierno de Evo con brasileña OAS

José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) y fallecido en octubre de 2012 en pleno proceso judicial seguido por instancias del Gobierno, ya había advertido las preferencias de éste con la constructora brasileña OAS para la adjudicación de carreteras en el país, dando a entender que ésta empresa financió la campaña electoral del MAS.

Así lo devela una entrevista realizada por el periodista Rafael Sagárnaga y publicada por Los Tiempos en 2008. Esta entrevista sale a colación a propósito de las investigaciones que actualmente realiza una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la presunta vinculación de funcionarios bolivianos con la recepción de comisiones para favorecer a constructoras brasileñas ligadas al caso Lava Jato. Esta instancia, sin embargo, no revisará los contratos firmados entre OAS y el actual Gobierno y se limitará a revisar las adjudicaciones de obras entre 2004 y 2006, particularmente con las firmas Odebrecht y Camargo Correa.

Bakovic ya había denunciado estas preferencias por OAS, cuando, por ejemplo, en 2007 se le adjudicó la construcción de la carretera Potosí-Uyuni.

“El favoritismo hacia OAS por parte de este Gobierno es evidente, está a la vista de los ojos, no hay que ser adivino para ello. Se le adjudicó el proyecto Potosí–Uyuni que, a propósito, anda sumamente atrasado en su ejecución. Acaba de adjudicarse a OAS el proyecto Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, con un sobrecosto de por lo menos 100 por ciento en relación al presupuesto elevado que se tenía. Ha hecho una oferta para la doble vía La Paz–Oruro también 100 por ciento por encima del precio de referencia”, denuncia Bakovic en la entrevista publicada por Los Tiempos en 2008 y por el entonces El Nacional de Tarija.

“Se dice que se le adjudicará hasta 1.000 millones de dólares por obras. Todo ello aparentemente en pago por el financiamiento de la campaña del 2005, que denunció Siglo XXI, pero seguro que hay para varias campañas con semejantes sobrecostos”, añade en la misma publicación.

Asimismo, Audalia Zurita, quien fue abogada de Bakovic, recordó que su defendido denunció que “emisarios de empresas brasileñas” llegaban al país para ganar la adjudicación de obras.

“Para la carretera Potosí-Uyuni, 2007, hubo una coincidencia que hizo que don José confirme la información que le llegaba desde Brasil. Para el inicio de obras llegó una empresa de comida muy grande de Brasil, para atender los festejos. Fue ahí que el jefe del equipo que había llegado le dijo a las personas que estaban en el aeropuerto que ellos venían por encargo de OAS, que a partir de ese año iba a hacer todos los caminos en Bolivia y tenían que atender al presidente Morales en esa recepción”, señaló Zurita en una entrevista publicada hace un par de días por Página Siete.

Bakovic, sin embargo, tenía más de 70 juicios encima que, según indicó, fueron iniciados por el Gobierno para callar sus denuncias. Bakovic falleció el 12 de octubre de 2013 en pleno proceso judicial.

La carretera Uyuni-Potosí, adjudicada a OAS. ABI

OAS

Gobierno no investigará

La firma brasileña OAS relacionada con el caso de corrupción del expresidente de Brasil Luis Inácio Lula y acusada de financiar su campaña electoral se adjudicó tres obras para la construcción de carreteras en Bolivia, que no serán investigadas. Las vías son Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, Potosí-Uyuni y Oruro.La Paz.

TEXTUAL

“Aunque no pertenezco a ningún partido político, cada vez que me han detenido se estaba cubriendo un gran negociado: en marzo de 2006 se adjudicaba directamente Potosí-Uyuni, con un sobreprecio de 46 millones de dólares, y en agosto de 2007 se rescindía precipitadamente el contrato Potosí-Tarija. Buscaban traspasar la obra a OAS. Se dice que esta empresa financió la campaña del MAS en 2005 y que, en pago, se le prometió todas las carreteras del país. Ese arreglo le hubiera costado al país al menos 100 millones de dólares adicionales. Espero que la adjudicación de Villa Tunari-San Ignacio no signifique una nueva detención para mi persona”.

1.000 millones de adjudicación

es lo que el Gobierno habría comprometido a OAS, según denunció Bakovic hace más de 10 años

“Queríamos empreiteros y no bandeirantes”

En otra parte de la entrevista de 2008, José María Bakovic detalla los viajes de funcionarios de Gobierno a Brasil para adelantar conversaciones con empresas de ese país.

“Este esquema de favoritismo del MAS con OAS recuerda a la relación de Andrade Gutiérrez con el MNR y de Queiroz Galvao con el MIR. También hubo un viaje de Patricia Ballivián al Brasil en marzo del presente año. Esa visita recuerda los viajes que realizaban los ministros de los partidos nombrados a dicho país. Luego de esas negociaciones traían el ‘paquete cerrado’ para luego ser aprobado por el Legislativo y el Ejecutivo. El apoyo regional venía de yapa, pues nadie quiere oponerse a proyectos deseados por todos y por toda la vida. El problema es el sobrecosto que paga el país. En la lucha contra estas empresas que me tocó realizar en mi gestión, enfrenté los ‘paquetes cerrados’, con rebaja de los montos en exceso y cierre de contrato ‘llave en mano’ para así evitar incrementos futuros de precio y plazo. Les decía a las empresas brasileñas que queríamos ‘empreiteros’ y no ‘bandeirantes’. Les explicaba que no es justo que nos cobren caro por las carreteras y paguen barato por el gas. Así se lograron los contratos de Potosí-Tarija, Puente Gumucio, Roboré–El Carmen y El Carmen–Arroyo Concepción, que son muestras de eficacia contractual”, refería el expresidente del SNC en la entrevista.

LOS TIEMPOS / Cochabamba