Balean el campamento en defensa de Lula da Silva en Brasil: hay 2 heridos

Según la Secretaría de Seguridad, fue una sola persona la que disparó. Pero la policía determinó que hubo al menos 20 disparos.

Carteles. Seguidores del ex presidente brasileño Lula da Silva acampan frente a la sede policial donde está detenido desde el 8 de abril, en la ciudad de Curitiba. /AFP

Un ataque a tiros, con balas 9 mm que usa la policía militar brasileña, dejó dos heridos en el campamento “Lula Libre” montado por los movimientos sociales en Curitiba, en defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción. Una de las víctimas está en terapia intensiva.

El campamento surgió el 8 de abril, el día siguiente de la prisión del ex presidente brasileño en una celda de la superintendencia de la Policía Federal. El ataque ocurrió en la madrugada de este sábado y, según las declaraciones de la secretaría de Seguridad del estado de Paraná, fue “una sola persona que disparó mientras caminaba”. La explicación es un tanto extraña porque en la investigación iniciada por el departamento de Homicidios y Protección determinaron la existencia de al menos 20 balazos.

Mirá también Lula da Silva preso: tironeos entre la policía y la fiscalía por su traslado a otra prisión

Uno de los acampantes denunció que “varias personas pasaron gritando contra Lula”. La presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, denunció que no se trata del primer episodio de violencia. En efecto, en el interior de ese mismo estado provincial, el 28 de marzo último fue atacado a tiros un ómnibus en el que se desplazaban periodistas y diputados que formaban parte de una caravana encabezada por Lula, que antes de quedar preso recorría el país haciendo campaña para las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Mirá también Un guiño de la Corte Suprema a Lula abre la puerta a su posible liberación en Brasil

También es llamativo que “alguien” pase a los tiros en un lugar que está en las inmediaciones del edificio de la policía federal brasileña. “Por suerte no hubo víctimas fatales, pero esto no disminuye el hecho de que fue una tentativa de homicidio, provocada por el odio de quien no acepta una vigilia pacífica por Lula”, agregó Hoffman. El 1º de mayo, en ese mismo lugar habrá una manifestación para conmemorar la fecha y pedir también la libertad de Lula.

Fuente: clarin.com