Bebé muere en el vientre de su madre por supuesta negligencia médica

La madre de la joven, indica que el médico que atendió a su hija durante el parto no dio explicación sobre las causas del fallecimiento del bebé. Horas después, el ginecólogo informó del deceso.

Red Uno Bolivia. – Mirian Soliz y Juan Francisco Flores, son los padres de una una joven madre que perdió a su bebé en su vientre este miércoles en horas de la madrugada por causas que aún se investigan.

En entrevista con La Red Uno de Bolivia, Soliz acusó al médico que atendió a su hija durante el parto en el Hospital Guaracahi de la Caja Petrolera de Salud, porque supuestamente no brindó asistencia durante un lapso de tiempo provocando que este falleciera en el vientre de su madre.

“El que estaba de turno no dio la cara, solo fue su ginecólogo. Hubo negligencia médica. No sabemos a qué hora murió (bebé), porque desde las 2:14 no la revisó ningún médico hasta las 5 de la tarde.

La madre de la joven, afirmó que sentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para sentar un precedente.

