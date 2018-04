Bill Gates eligió sus dos nuevos libros favoritos de todos los tiempos

Enlightment Now recibió un comentario más que elogioso de Gates en su blog a fin de enero, un mes antes de que el volumen saliera a la venta: si durante años dijo que The Better Angels of Our Nature, de Pinker, era “el mejor libro que había leído en una década”, ahora el autor “se las ha arreglado para superarse”, escribió. Lo llamó su “nuevo libro favorito de todos los tiempos”.