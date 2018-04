Blooming busca igualar récord histórico

Después de ganarle a Bahía, por la Copa Sudamericana, los jugadores de la academia se enfocan en el partido de este domingo ante San José de Oruro para lograr el registro que se dio entre 1999 y 2000.

Buscan agrandar su historia. Los jugadores de Blooming son conscientes de que este domingo ante San José (19:30) pueden igualar un récord, que fue registrado hace bastantes años: conseguir siete victorias consecutivas. Ante Esporte Clube Bahía de Brasil, por la Copa Sudamericana, lograron la sexta (1-0) sumando los partidos por el torneo local.

Entre 1999 y 2000, la academia ganó siete veces seguidas, así lo refleja el estadista Víctor Quispe. Los futbolistas quieren igualar la marca. “Es algo lindo, es algo grande marcar historia dentro del fútbol y sabiendo que estamos repitiendo lo mismo que se dio hace muchísimos años, te llena de alegría. Trataremos que esta racha siga”, expresó el mediocampista Paúl Arano.

En este torneo, los celestes lograron superar a Royal Pari, Sport Boys, The Strongest, Oriente Petrolero, Aurora y Bahía, y no quieren parar de conseguir resultados positivos. “Hace bastante tiempo no teníamos tantas victorias consecutivas, con un torneo internacional incluido. Sabemos qué es lo que queremos hacer y dónde apuntamos a llegar”, dijo el lateral izquierdo José Sagredo.

Mientras que el arquero Hugo Suárez indicó que están fortalecidos y esperan conseguir sus objetivos con el paso de los días. “Con mucha más confianza, la verdad que siempre ganar te fortalece más como equipo y genera autoconfianza. Esto es paso a paso, vamos bien. Nuestro primer objetivo es clasificar entre los mejores cuatro y después en el ida y vuelta ver qué es lo que pasa”, enfatizó.

A detalle

Torneo 1999 Y 2000

FECHA RESULTADO

15/12/1999 The Strongest 2-3 Blooming

19/12/1999 Blooming 3-2 The Strongest

05/02/2000 Blooming 1-0 Atlético Pompeya

13/02/2000 Blooming 2-0 Wilstermann

16/02/2000 Blooming 5-2 Mariscal Braun

20/02/2000 Unión central 0-1 Blooming

27/02/2000 Blooming 2-0 Independiente Petrolero

*Datos extraídos del estadista Víctor Quispe

Fuente: diez.bo