BMSC contribuye al desarrollo de las empresas bolivianas con soluciones financieras

El Banco Mercantil Santa Cruz participó en la vigésimo cuarta versión de la Exposoya y de la sexta versión de la Feria del Crédito

El Banco Mercantil Santa Cruz, con el principal objetivo de promover el ahorro e impulsar el crecimiento de las empresas bolivianas, está constantemente presente en diferentes ferias y exposiciones a nivel nacional; mismas que permiten a la población boliviana acceder a diferentes alternativas de ahorro y crédito que les facilite alcanzar sus metas.

Recientemente, el Banco Mercantil Santa Cruz estuvo presente en la vigésimo cuarta versión de la Exposoya, el evento de agro-tecnología más importante del oriente boliviano, donde informó a los asistentes sobre las diferentes opciones de crédito que ofrecen según las necesidades de los productores, y los beneficios de los que pueden gozar los empresarios al contar con el financiamiento de esta entidad financiera.

Paralelamente, el Banco Mercantil Santa Cruz participó de la sexta versión de la Feria del Crédito en Cochabamba, cuyo principal objetivo fue el de promover el ahorro y el crédito en la población boliviana.

El Banco Mercantil Santa Cruz dio a conocer su amplia gama de créditos, tanto Productivos como Créditos Comerciales y Créditos Agropecuarios, entre otros, así como también sus productos de ahorro empresarial, como ser las Cuentas Corrientes, la Makro Cuenta y los depósitos a Plazo Fijo.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz, creemos que formar parte de ferias como la Feria del Crédito y la Exposoya nos da la oportunidad para acercarnos a nuestros clientes, y así ofrecerles alternativas que les permitan cumplir todos sus objetivos y alcanzar sus metas. Queremos acompañar tanto a grandes como a pequeños emprendedores en su crecimiento”, mencionó Oscar Caballero, Vicepresidente de Banca Persona y PYME.

Actualmente, el Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con $us. 5 mil millones de activos, tiene más de 430 cajeros automáticos en todo el país, los depósitos del público son de más de $us. 4.300 millones, la cartera de préstamos es de más de $us 3.250 millones, tiene más de 800 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 290 millones, consolidándose como el banco más grande del país.