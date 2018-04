Bobadilla: “The Strongest es un equipo rápido, con gente de buen pie”

Libertad se enfrentará contra el conjunto boliviano por el Grupo C de la Conmebol Libertadores.

El entrenador del Libertad paraguayo, Aldo Bobadilla, dijo que espera “un lindo partido, de ida y vuelta” el martes contra el The Strongest boliviano en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

“(The Strongest) es un equipo rápido, tiene gente de muy buen pie. Es un equipo ligero que ha sacado buenos resultados de visitante. También es un equipo que no se cierra mucho atrás, le gusta jugar y salir, y seguramente se verá un lindo partido, de ida y vuelta”, indicó el técnico del equipo ‘Gumarelo’ en una rueda de prensa previa al enfrentamiento.

El conjunto paraguayo, que lidera el Grupo C igualado en puntos con su rival del martes, no presentará muchos cambios con respecto al once titular habitual en la liga local, explicó el entrenador.

Libertad llega a la cita continental tras perder por 3-1 contra el Independiente de Campo Grande el jueves pasado en uno de los partidos de la décima jornada de la liga local.

Aunque la derrota dolió en el vestuario albinegro, Bobadilla explicó que los jugadores están mentalizados en volver a sumar de a tres puntos, empezando por el compromiso por la Libertadores del martes en Asunción.

Para ello, el técnico afirmó que se debe hacer respetar la condición de local, aunque resaltó el buen rendimiento del equipo boliviano como visitante.

“Sabemos que es un buen equipo, sabe jugar, y muy bien, de visitante, pero nosotros, haciendo bien la tarea y siendo aplicados, ordenados y sobre todo obedientes, vamos a hacer un gran partido”, advirtió Bobadilla.

En cuanto al onceno titular que saltará al césped del estadio Nicolás Leoz, Bobadilla destacó que ya lo tiene decidido, pero que esperará hasta la última práctica para confirmarlo.

“En el entrenamiento veremos cómo llegan todos y de acuerdo a eso confirmaremos, pero en lo que hicimos hasta ayer (domingo) estaba todo definido”, aseguró.

Libertad lidera el Grupo C con tres enteros, los mismos del The Strongest, mientras que el uruguayo Peñarol y el argentino Atlético Tucumán son tercero y cuarto, respectivamente, aún sin unidades.

