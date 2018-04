Bolívar tropieza en Tembladerani y cede la punta a Wilstermann

Un relajado Bolívar cedió este domingo un empate 1-1 en su reducto de Tembladerani ante al modesto Destroyers y permitió a Wilstermann, que goleó 5-1 en el clásico cochabambino a Aurora, tomar la cima de su llave en la duodécima fecha de la liga boliviana.

Un error a los 59 minutos del golero bolivarista Romel Quiñónez, que dejó pasar el balón entre sus piernas, definió el curso del partido, pues la Academia jamás pudo recomponer sus filas ante un Destroyers replegado y favorecido por un arbitraje defectuoso.

A pesar del tropiezo, Bolívar (24 puntos) y Wilstermann (26), sellaron sus respectivos pasaportes en el Grupo A para el playoff, que congregará a los cuatro mejores de cada llave.

El equipo ‘aviador’ alcanzó un contundente triunfo en el clásico de Cochabamba (centro), que confirmó su buen momento.

En cambio, la derrota de Aurora, que con 11 puntos está virtualmente fuera del playoff en el Grupo B, provocó la dimisión del técnico argentino Miguel Ángel Zahzú. Esta fue aceptada por el presidente del club, Jaime Cornejo, quien a la vez anunció el licenciamiento del primer plantel.

“Zahzú me ha puesto a consideración su renuncia, yo he aceptado. Y a los demás los he licenciado”, dijo Cornejo, que también anunció su dimisión a fin de mes. (15/04/2018))