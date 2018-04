Bolivia 2022 arrasa con copas, subcampeonato y medallas

Los jugadores que integran el programa Bolivia 2022 arrasaron con todo en el Torneo Internacional Amigos del Chaco, de Villamontes. Coparon los podios, con cuatro títulos incluidos, y, con los logros, remarcaron que el objetivo del proyecto marcha a pedir de boca.

Las conquistas se dieron de la siguiente forma: el equipo Sub 7 se paró en la tercera casilla de la Copa Oro, el de la Sub 8 se coronó en la Copa Oro. El representativo de la Sub 9 cumplió con sus metas establecidas, también en la Copa Oro, mientras que el elenco de la Sub 11 alcanzó el segundo lugar en la Copa Oro.

El plantel A de la Sub 13 ganó la Copa Plata y el de la B se quedó con la Copa Oro.

Con cuatro coronas, un segundo puesto y una tercera casilla, Bolivia 2022 se despidió del evento.

De 33 compromisos asumidos, la delegación completa firmó 27 victorias, dos empates y experimentó únicamente cuatro caídas en el proceso, en el que también participaron elencos de Argentina.

De acuerdo con lo resaltado por el departamento de prensa del programa, los organizadores y asistentes se mostraron “impresionados” con el juego limpio y la “garra” de los futbolistas.

Bolivia 2022 es un programa privado que fue presentado en 2015 y que cuenta con el apoyo del Cine Center.

Consiste en la formación de jugadores desde la base, con la meta, a largo plazo, de contribuir a la Selección Nacional.

Fuente: Opinión