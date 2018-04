¡Bomba! Max Holloway va por el Cinturón de Peso Ligero en UFC 223

El campeón de Peso Pluma reemplazará a Tony Ferguson en el evento estelar.

UFC 223 marcaría por fin la tan anticipada pelea entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov por el título de Peso Ligero, pero nuevamente el evento fue cancelado. Ésta es la cuarta vez que éste enfrentamiento no puede realizarse después de estar pactado:

– 11/12/2015 – The Ultimate Fighter 22 (Finale), Khabib se lesionó.

– 16/04/2016 – UFC on FOX 19, Ferguson se retiró por un problema en los pulmones.

– 04/03/2017 – UFC 209, Khabib sufrió problemas con el corte de peso.

– 07/04/2018 – UFC 223, Ferguson se retiró por lesión en la rodilla.

El Cucuy confirmó la lesión en sus redes sociales, pero UFC se movió rápido ante la cercanía del evento y oficializó un combate estelar de alto voltaje para UFC 223.

Max Holloway, actual campeón de Peso Pluma, sube de categoría para reemplazar a Ferguson y así enfrentar a Nurmagomedov por el título de Peso Ligero. De quedarse con el cinturón, ‘Blessed’ será el segundo peleador en tener dos títulos al mismo tiempo, cómo lo hizo Conor McGregor en su momento.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!! pic.twitter.com/quvI3UqGXh

— Dana White (@danawhite) 1 de abril de 2018