Brasil sentencia a nueve años y ocho meses al ‘narcoasesor’ del MAS en el Concejo cruceño

Rómer Gutiérrez Quezada fue condenado, junto a otro boliviano y dos brasileños, por tráfico de drogas. Nunca admitió el delito. Políticos y familiares no conocen su situación

Pablo Ortiz / Ruy D’Alencar

Rómer Gutiérrez Quezada, el exasesor de la concejala masista Melody Téllez en el Concejo cruceño, fue sentenciado a dos penas que suman nueve años y ocho meses de prisión por tráfico de drogas y asociación delictuosa en Brasil. La sentencia fue dictada el 3 de abril de este año por el juez Edson Nakamatu en el juzgado de San Bernardo del Campo (San Pablo). Así se lee en el documento de sentencia al que accedió EL DEBER ayer.

El hombre, que solía fotografiarse con todos los poderosos del Gobierno y que lideraba la Organización Che Guevara MAS-IPSP, fue condenado junto al boliviano Olbis Rueda García (comerciante cruceño) y los brasileños Leonardo de Faria y Everton Gambarro a penas idénticas. Según el periodista de Correio do Estado Murillo Ferrari, que siguió el proceso, los bolivianos apelaron el fallo y la definición podría durar un año.

En Santa Cruz de la Sierra, ni la familia Gutiérrez Quezada ni sus excorreligionarios declararon que sabían de la decisión judicial.

Amparo Gutiérrez, su hermana y diputada del MAS, explicó que no tienen noticias sobre el proceso de su hermano porque tienen una deuda de $us 10.000 con el abogado que lo defiende y cree que por eso no le han informado sobre la situación legal de Rómer. En los próximos días, uno de sus familiares viajará a San Pablo para saber de su situación.

Mélody Téllez, la concejala a la que asesoraba Gutiérrez, indicó que no estaba enterada de nada, que está abocada a su trabajo en el municipio cruceño y enfocada en el traslado de los mercados.

Henry Cabrera, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, que tiene fotos con Gutiérrez Quezada, vestido con la camisa de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, dijo que ha estado concentrado en temas como las regalías del campo Incahuasi y otras leyes como para ocuparse del exasesor.

Tampoco se pudo obtener la versión de Carlos Romero, ministro de Gobierno, que ordenó una investigación sobre los posibles lazos de Gutiérrez Quezada en Bolivia y también está retratado junto a él, durante la campaña para el referéndum del 21 de febrero.

Un soldado

Rómer Gutiérrez Quezada fue uno de los primeros cruceños en afiliarse al Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando Evo Morales llegó al poder. Era parte de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y luego se separó del grupo cívico para formar la Organización Che Guevara MAS-IPSP, el grupo de choque que solía enfrentar a los unionistas en los momentos de mayor polarización y violencia política. En 2006, fue nombrado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como director de la nacionalizada Andina.

Después asesoró a un alcalde masista en el municipio de San Javier, antes de regresar a Santa Cruz, alrededor de 2010, para reactivar la Organización Che Guevara y volverla nacional. El grupo hacía reuniones nacionales y tenía vínculos con organizaciones sociales.

En su momento, se dijo que tenía hasta su propia bancada al interior del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero nadie quiso reconocer la militancia luego de que el 7 de julio del año pasado, Gutiérrez Quezada fuera apresado junto a Olbis Rueda en el estacionamiento de un supermercado y acusado de traficar 99,4 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados aproximadamente en $us 700.000 en el mercado ilícito brasileño.

Solo unas semanas antes figuraba como asesor de la concejala Mélody Téllez, pese a que tenía un amplio historial de viajes al extranjero, que mostraban que estuvo más de 50 días fuera del país mientras fungió como asesor.

Se declara inocente Según el relato que figura en la sentencia judicial, sobre la base de los testimonios de los policías Cleber Rodrigues Giménez y Eurico Moura Barbosa, Gutiérrez y los otros tres ahora condenados cayeron mientras ellos se encontraban vigilando las inmediaciones del estacionamiento de un supermercado de la zona de San Bernardo del Campo.

El dato de que ese lugar era utilizado para el intercambio de cocaína, según los policías, surgió de la detención de un traficante colombiano. No había un seguimiento especial hacia Gutiérrez Quezada o hacia Olbis Rueda García, sino que tenían el dato que un camión blanco o un auto Gol rojo eran usados para entregar cocaína en el lugar. El 7 de julio, mientras montaban guardia, vieron llegar un camión blanco conducido por Leonardo de Faria y, cuando se acercaron, estaba explicando a Gutiérrez y a Rueda cómo utilizar la llave electrónica para abrir el vehículo. Cuando requisaron el motorizado, encontraron 50 ladrillos de cocaína con un peso de 50 kilos. El resto de la droga fue hallado en un garaje cercado, donde Leonardo de Faria había sido contactado para llevar el camión por Everton Gambarro, a cambio de 3.000 reales; casi 900 dólares por manejar algunos kilómetros. Aseguró que aceptó el trabajo sin saber que transportaba droga, que creía que se trataba de un camión con las placas clonadas o un vehículo robado, que tenía un usurero encima, cobrándole los 2.000 reales que le debía.

En el garaje, descrito en el expediente como un terreno largo, con una casa vieja al frente en la que funcionaba una tienda de ropa de cama y de baño, estaban los otros 50 ladrillos.

Se encontraban depositados al fondo, al lado de un Fiat Uno, cubiertos solo por una lona azul. Allí detuvieron a Gambarro, que aseguró que no sabía nada de la droga, que el lugar era alquilado por más personas.Durante su declaración, Gutiérrez Quezada negó que estuviera cometiendo algún delito.

Aseguró que se encontraba en Brasil para un encuentro de movimientos de izquierda en los que participarían delegados de Bolivia, Brasil y Argentina. Nadie más sabía de ese encuentro ni se pudo localizar a los otros enviados. Contó que ese día salió de su hotel junto a Olbis Rueda para almorzar en la churrasquería Varandão, donde ya había comido dos o tres veces, que cuando salió del restaurante y caminaba para buscar un taxi, los policías lo abordaron, les apuntaron con sus armas, los redujeron, esposaron y los llevaron a la comisaría. Al igual que Olbis Rueda, Gutiérrez Quezada aseguró que estaba caminando por la calle y no en el camión blanco cuando fue detenido por la Policía.De acuerdo con la declaración judicial de uno de los policías, una de las cosas que incriminó a Gutiérrez Quezada es que en su billetera tenía una tarjeta personal de otro boliviano que fue detenido en flagrancia transportando cocaína.

Solo se apunta el nombre de pila: Édgar.Rodrigues Giménez aseguró que los traficantes se sentían tan a gusto que la droga ni siquiera estaba oculta en el camión, sino que se encontraba en el asiento de pasajero. Eso, para el juez, desvirtuó la versión de Leonardo, el conductor que decía que no tenía idea de lo que estaba transportando.

Creyó que al menos por curiosidad había visto los ladrillos blancos por cuyo transporte estaba cobrando $us 900.En sí, lo único que ligó a Gutiérrez Quezada y a Rueda con la droga, fueron las declaraciones de los policías. Para la justicia brasileña fue suficiente para condenarlos a casi 10 años de prisión.

Idas y venidas

Un viajero frecuente

Rómer Gutiérrez Quezada salía del país de manera constante. Se proclamaba chavista y viajó a Venezuela varias veces, lo mismo que a Brasil y a Perú. Todo mientras era asesor del Concejo Municipal cruceño.

Agente de la división

Según Tito Sanjinés, concejal municipal del MAS, Quezada fue el que financió la división de su partido en Santa Cruz y partió aguas entre la dirigencia urbana, la orgánica y la rural, que costó rearticular.

Siempre invitado

Antes de desembarcar en Bolivia TV, Enrique Salazar solía invitar a Gutiérrez Quezada como panelista de su programa, para que defienda al MAS.

Los 50 años del Che

Aseguran que era parte de la organización de la conmemoración de los 50 años de la muerte del Che en La Higuera. No lo confirmó y los ‘camisas blancas’ de su organización ni aparecieron por Vallegrande.

