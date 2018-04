Cartera del microcrédito llega al 31,3% en el sistema financiero

De acuerdo con información de la ASFI, la cartera de créditos que llegó a Bs 155.035 millones

Miguel Ángel Melendres







La cartera de microcréditos del sistema financiero nacional, al primer trimestre de 2018, llegó a Bs 48.471 millones, lo que representó el 31,3% del total de la cartera de créditos que llegó a Bs 155.035 millones, según la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.

En un comunicado de prensa, señaló que el número de operaciones crediticias destinadas al microcrédito llegó a 978.374 operaciones, cifra que representó el 55,2% del total de las operaciones de la cartera de créditos. Del total de operaciones 29% fueron créditos menores a $us 10.000, 21% mayores a $us 50.001 y 50% entre $us 10.001 y 50.000.

La Paz es el departamento que tiene la mayor cartera de microcréditos en el país con Bs 14.734 millones (30,6%), seguido de Santa Cruz con Bs 12.559 millones (26,1%), Cochabamba con Bs 10.517 millones (21,8%) y Chuquisaca, con Bs 2.644 millones (5,5%), entre los más importantes.

Fuente: eldeber.com.bo