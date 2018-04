Casi la mitad del salmón de California estará extinto en 50 años

Este pronóstico dramático es la conclusión de un estudio conjunto realizado por la UC Davis y la organización sin fines de lucro CalTrout titulado State of the Salmonids [SOS] II: Fish in Hot Water. Según el informe, la “amenaza global” del cambio climático hará más complicado que el salmón silvestre y las especies de truchas —pertenecientes a la familia de salmónidos— encuentren hábitats en aguas frías para sobrevivir. Pero esta preocupación ambiental viene acompañada por otras “amenazas humanas” que los autores mencionan, como las presas, la agricultura, la alteración de los estuarios, la urbanización y los medios de transporte.