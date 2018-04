Castedo dice que Destroyers no traicionó

El dirigente cuchuqui también denunció que recibió “maltrato” del presidente de Oriente Petrolero, José Ernesto Álvarez. Salinas le ofreció la vicepresidencia de la federación. Â

Si bien las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se llevaron a cabo este martes, siguen dando que hablar. Hoy el dirigente de Destroyers Wálter Castedo afirmó que su club no traicionó a nadie porque no había candidato cruceño, sino que se siguió el procedimiento adecuado. Además, remarcó que por su posición recibió maltrato de José Ernesto Álvarez, presidente de Oriente Petrolero.

Castedo dijo que no hay nada oficial sobre el ofrecimiento que le hizo Salinas, de asumir la vicepresidencia de la División Profesional (antes presidencia de la Liga), pero que sí asumiría el cargo. “Esa situación, si se da, es porque así debe ser, no hay nada oficial. Escuché mi nombre por ahí, pero no hay nada que avale eso”, dijo Castedo a La Revista, de Unitel. Además agregó que “si se da la posibilidad, tenga por seguro que la voy a analizar muy bien y la voy a aceptar”.

“Uno tiene derecho a seguir viviendo, creo que tengo la capacidad para estar en ese lugar y los retos son buenos en la vida”, hizo hincapié Castedo. El dirigente y el presidente de su club, Robert Blanco, fueron apuntados por sus pares de los otros clubes cruceños por participar del congreso electivo. “Si hubiese un candidato cruceño que Destroyers hubiera traicionado, quiero que me lo digan”, dijo Castedo. Según el dirigente, al inicio iban a votar en blanco, pero al final “se rompió” la determinación.

El dirigente cruceño remarcó que fue ofendido por el titular refinero, Álvarez. “Recibí maltrato del presidente de Oriente (José Ernesto Álvarez) con su actitud, con su forma de hablar a gritos por intervenir, ya que lo increpaba a Blanco”, declaró Castedo.

