César Salinas: ‘Habrá gente nueva que piense primero en el fútbol’

Su primer anuncio fue antes de asistir al Congreso Electoral de la FBF donde fue elegido, presentó su renuncia formal a la presidencia de su club, The Strongest. Una vez posesionado en su nuevo cargo, se propone trabajar para todo el fútbol boliviano y no solo sectores, incluso para aquellos que no estuvieron de acuerdo con su candidatura. Solo minutos después de haber recibido el respaldo mayoritario lanzó sus primeras impresiones.

— ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza después de haber sido elegido?

— Cuando el año pasado sugirieron postularme no lo tomé en serio, pero también me animé por el manejo discrecional en la federación durante los últimos interinatos. La verdad, asumo el compromiso de trabajar hoy por hoy por el fútbol, viéndolo como el bien mayor.

— ¿Cuáles serán sus prioridades en el inicio?

— En el fútbol amateur vamos a potenciar a las asociaciones y recomponer todas sus competencias para que sean duraderas y productivas.

En el fútbol profesional vamos a pelear a ‘muerte’ por los derechos de televisión porque ya vienen los partidos de la selección. Si podemos duplicar o triplicar lo vamos a hacer de manera transparente y abierta porque son los ingresos más fuertes que espera nuestro fútbol.

El tema del arbitraje es muy sensible, vamos a cambiar ese circuito de trabajo de designaciones acompañado de capacitaciones permanentes para que no sea tan cuestionado.

Se van a cambiar a los Tribunales de Justicia Deportiva porque han dictado fallos totalmente parcializados que han sangrado la economía de nuestros clubes.

Además, la reglamentación del nuevo Estatuto será moderna y operativa para que llene los vacíos que se presentan.

En la selección nacional vamos a encarar un proceso de largo aliento con un proyecto técnico donde vayan los mejores jugadores.

— ¿Es complicada la parte administrativa?

— Queremos dar una señal clara de cambio ante el pueblo boliviano y ante la afición deportiva, haremos auditorías que hasta hoy solo fueron enunciados, solamente así la dirigencia ganará un poco más de credibilidad. Haremos un reordenamiento implementando el circuito que diseñamos para la federación. Nuestro compromiso es trabajar de la mejor manera para cambiar la estructura de nuestra FBF.

— ¿Se irá gente de la FBF?

— Haremos una evaluación sobre el tema administrativo, la gente que ha cumplido su ciclo obviamente que tendrá que salir, pues pensamos dar otra imagen y lo primero es dar señales del cambio.

— ¿Desde dónde va a dirigir?

— La sede natural es Cochabamba, pero las necesidades operativas que nos manden harán que estemos también en Santa Cruz y La Paz.

Quiero manifestar que Salinas no es una persona excluyente, e invito a las personas y dirigentes que no comparten nuestro plan de gobierno a que se sumen al proyecto. Nosotros tenemos un lema: ‘el fútbol es el bien mayor y por detrás están las personas y las instituciones’.

— ¿Qué opina sobre la ausencia de Guido Loayza?

— Considero que fue una pelea muy dura durante el proceso entre sumar y restar. Don Guido se dio cuenta de que no tenía posibilidades y declinó.

Con Guido el contacto es cero, no he recibido ninguna llamada, tampoco espero que me llame. Estamos enfocados en trabajar para hacer gestión e ir jalando a la gente que no piensa igual que nosotros.

— ¿Qué va a pasar con la situación del técnico Mauricio Soria?

— No soy de cambiar procesos, debemos escucharlo porque como en el inicio de este trabajo queremos saber su plan y en función a eso vamos a tomar una decisión, no la de cortar sino de enriquecer para que seamos más operativos.

— ¿Su primera actividad será presentarse en la Conmebol?

— Mañana (por hoy) voy a viajar a Buenos Aires para el Congreso del jueves. Iré con el compromiso de cambiar la imagen de nuestro fútbol.

— ¿Buscará alguna reunión con Alejandro Domínguez, titular de Conmebol?

— Al margen de la reunión formal, tengo la idea de conversar con él para comentarle la realidad de nuestro fútbol y espero contar con el mejor asesoramiento para que la gestión sea la mejor posible.

— ¿Cómo será el cambio y la transición que hay que hacer?

— El cambio no debe ser traumático, será como dicen los estatutos. El fútbol tiene una sola cabeza ahora y la dirigencia lo sabe y los cambios administrativos aplicados serán conocidos.

— Los dirigentes anteriores a usted hicieron algunos contratos, ¿los va a avalar?

— Es un tema negativo, no de toda la dirigencia cruceña en la que hay gente muy capaz y correcta, sino de tres o cuatro empernados ahí. Por ejemplo Carlos Ribera, ¿qué tenía que hacer firmando contratos de largo plazo siendo interino? Lo que debería haber hecho es terminar de hacer un informe económico coherente para irse bien, pero hizo gestiones políticas que no condicen. Esa gente es a la que no le interesa el fútbol sino el poder por el poder. Esta elección considero que es un punto de quiebre, mucha gente va a quedar enterrada como dirigencia activa y habrá gente nueva que piense primero en el fútbol y después en las instituciones.