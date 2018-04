Charlize Theron recuerda con dolor aquella vez que quiso ser madre y no pudo

La actriz y productora tiene dos hijos que ha criado con la ayuda de su madre, Gerda.

Hayas nacido en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, lo más probable es que te hayan educado para conseguir un trabajo, casarte y tener hijos. Poco importa tu estatus social, tu nacionalidad, tu religión o tu lugar en el mundo; cuando se trata de seguir con las tradiciones, pocos se atreven a cuestionar el statu quo.

Y en ese momento vital en el que decides empezar una familia, lo más probable es que lo hagas en pareja y los hijos sean biológicos. Pero no siempre es así; hay gente, como Charlize Theron, que no tiene miedo de romper con las reglas impuestas.

La actriz es madre de dos niños, Jackson y August, pero el proceso de adopción no fue fácil. “Cuando lo inicié por primera vez fue uno de los momentos más duros de mi vida; supuso un daño emocional enorme. Hay muchas ocasiones en las que las cosas no funcionan, pero tú has depositado todas tus esperanzas en ellas y después te llevas un golpe enorme”, reveló a la revista Elle.

Cuando la periodista quiso saber si para ella existía alguna diferencia entre adoptar y tener hijos biológicos, la actriz fue contundente. “Durante el comienzo del proceso, mi madre me enseñó una carta que yo había escrito cuando era pequeña; le preguntaba si podíamos ir al orfanato. En Sudáfrica, los orfanatos están por todos lados y yo quería tener un hermano o una hermana. Siempre fui consciente de que hay muchos niños en el mundo que no tienen familia. La adopción es algo personal, conozco a gente a quien adoro que no creen que pudiesen criar a otro niño como si fuese suyo. Lo respeto. Pero, yo -y no creo que sea la única- nunca he visto la diferencia entre criar un niño adoptado o criar a mi hijo biológico. No siento que me esté perdiendo algo. Esta siempre fue mi primera opción, aunque tuviese una relación. Siempre he sido muy honesta con mis parejas y les he dicho que estaba abierta a tener mis propios hijos, pero al mismo tiempo la adopción ha formado parte de mi vida desde pequeña. Me siento muy segura sobre ello”, zanjó Theron.

Con todo, optar por la adopción sigue resultando extraño para muchas personas; y si, además, decides criar tus hijos solo, ya no digamos. Por suerte, la actriz cuenta con una gran ayuda. “Sabía que mi madre me ayudaría si iba a enfrentarme a la crianza como madre soltera. No reconocerla como la otra criadora de mis hijos sería mentir. Ella comentó de broma, ‘Nací para ser abuela’. Y yo me quedé como, ¡Tú, cabrona! ¿Y yo qué? ¿No naciste para criarme a mí? ¡Soy tu hija!’. Pero me siento muy afortunada de tenerla conmigo. Me sentiría muy sola si no tuviese a una aliada durante toda la crianza”, remató Theron.

Fuente: revistavanityfair.es