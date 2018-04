Cochabamba. Dan 30 años a padre que mató a tiros a su hijo de 5

Califican el caso como asesinato.

Paulino Mamani dijo que iba a dejar a su familia por varios problemas y asesinó al menor para que no sufriera lo mismo que él, ni por su ausencia.

EL VELORIO DE PABLO EDUARDO MAMANI. EN EL RECUADRO, SU PADRE PAULINO MAMANI.

Paulino Mamani Y., el hombre que le disparó dos tiros a su hijo de cinco años el 23 de agosto de 2016, fue sentenciado a 30 años de cárcel en el penal de El Abra de Cochabamba, por el delito de asesinato.

Los jueces del Tribunal de Sentencia 7 valoraron las pruebas testimoniales científicas y documentales presentadas por la Fiscalía y hallaron al acusado culpable. El Ministerio Público no calificó el delito como infanticidio, que es el crimen contra un niño o niña de hasta 12 años, sino como asesinato, aparentemente porque hubo planificación y alevosía.

El crimen ocurrió el 23 de agosto de 2016, en casa de la familia Mamani Baldivieso, en Itocta, al sur de la ciudad. Pablo Eduardo Mamani Baldivieso tenía cinco años y cursaba el ciclo inicial en su escuela. Era el menor de cuatro hermanos y vivía con sus padres en una casa de Itocta. La noche del martes 23 de agosto, mientras la madre asistía a una reunión por varias horas, Paulino, de 49 años, llegó a la casa, mandó a dormir a sus hijos de 15, 13, 8 y 5 años. El mayor lo vio rebuscar en roperos y luego acostarse en la cama de su hermanito menor. Al día siguiente, la niña se levantó y descubrió el cadáver de Pablo Eduardo envuelto en una frazada en el piso de la cocina. El niño había sido asesinado con dos disparos y Paulino se había dado a la fuga. La madre llamó a la Policía y declaró: “Nunca hemos vivido bien, él estaba cada vez más distante. No sé qué le pasaba. Mi hijito era bueno. No sé porqué le hizo esto. Dios lo va a juzgar”. La mujer dijo que no sabía nada de su marido, pero la Policía la vigiló y, 23 días después del hecho, la sorprendió hablando con Paulino. El hombre fue aprehendido, pero se acogió a su derecho al silencio. Sin embargo, en el juicio oral, él declaró que iba a dejar a su familia por múltiples problemas, pero Pablo era el hijo más apegado a él y lo mató “para que no sufra” por su ausencia.

OPINIÓN / Cochabamba / Darynka Sánchez A.