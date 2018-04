Cochabamba. Demócratas y aliados se complican al intentar explicar caso mochilas

Los intentos por explicar la crisis por la que atraviesa la Alcaldía de Cochabamba luego de que se destapó el caso de las mochilas chinas, con presunto sobreprecio, enredan más a los Demócratas y a sus aliados. A ello se suma que surgieron más indicios de irregularidades que apuntan a un supuesto “complot interno” para sacar al Alcalde.

A tres días de que el alcalde José María Leyes saliera a denunciar un intento de “golpe municipal” y asegurar que tiene las “manos limpias”, ayer, uno de sus aliados, el senador Arturo Murillo (UD), denunció públicamente que miembros cercanos a Leyes, de su gabinete y concejales, forman parte de un complot.

Murillo dijo tener documentos y grabaciones, pero no las quiso dar a conocer hasta que las tenga el Alcalde. También se negó a dar los nombres. Sin embargo, mencionó que uno de los secretarios involucrados trabajó en la Aduana.

La descripción coincide con un exfuncionario que renunció la semana pasada a la Secretaría de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla.

“Son personas del primer anillo de confianza del Alcalde, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Le voy a presentar toda la documentación al Alcalde y le voy a pedir que ponga una denuncia ante el Ministerio Público. Son intentos de descabezar la gestión municipal y salpicar a toda la oposición. No he trabajado 12 años para que alguien me salpique así”, dijo Murillo.

Ante esta situación, el secretario ejecutivo, Álex Contreras, señaló que estas “pruebas” presentadas por el senador “están siendo analizadas y verificadas. Una vez que se tenga los resultados, se darán a conocer”.

Sin embargo, estas declaraciones generaron susceptibilidad entre los concejales Demócratas. Las seis autoridades electas salieron a negar las declaraciones de Murillo.

“Queremos que se hagan públicas las pruebas del senador Murillo. Nosotros estamos unidos y no vamos a entrar en ese juego. No vamos a permitir la traición de ningún concejal. No es una crisis, es un golpe municipal del MAS”, manifestaron.

Audio

A esto se suma un audio, que se difundió ayer, en el que supuestamente hablan quien estaba frente al revocatorio del Alcalde, José Luis Rodo, y el diputado Ademar Valda (MAS). En el audio indican que estaría “todo cocinado”. Que “Coca (el concejal Demócrata) entraría como alcalde y Rodo como intendente”.

Además de una serie de aseveraciones sobre conocer el Padrón Electoral y que el MAS tiene todo el poder.

Coca puso en duda la veracidad de este audio. Señaló que “no conozco a ese señor Rodo”. Agregó que pedirá el extracto de llamadas de su celular.

En tanto, el diputado Valda también negó haber sido parte de la conversación que señala el audio. Agregó que se trataría de “una cortina de humo para desviar la atención de la corrupción en el caso de las mochilas, porque no quieren decir dónde está el dinero”.

Agregó: “Primero, nunca hemos impulsado ningún revocatorio. Y segundo, hay desesperación y una pugna interna de los Demócratas. Entre ellos mismos se están denunciando. Entonces, como el barco se hunde, los que primero salen son los que ven peligrando su trabajo por la mala función que tuvieron”.

CONTRADICCIONES

“No estoy hablando del portero, estoy hablando de personas del primer anillo del Alcalde, quienes hicieron alta traición”. Arturo Murillo. Senador UD – Aliado de Leyes “Según el audio, habría habido una instrucción política desde lo más alto del MAS, que sería el presidente Morales“. Óscar Ortiz. Senador Demócrata “Vamos a tomar las pruebas del senador Murillo con calma. Analizaremos los audios y anunciaremos los resultados”. Álex Contreras. Secretario de Alcaldía

LÍDERES NACIONALES VEN PLAN DIGITADO POR EL MAS

Ante el audio difundido ayer, los legisladores de Demócratas denunciaron que se trata de un “complot” del Gobierno contra el alcalde José María Leyes, opositor. El mismo presuntamente fue exigido por altas esferas del MAS para “recuperar lo que perdieron por el voto” y luego del viaje a La Haya, donde Leyes pidió respeto al referendo del 21F.

El diputado Gonzalo Barrientos presentó el audio de José Luis Rodo Montero, quien inició el proceso revocatorio contra Leyes. Por su parte, el senador Óscar Ortiz dijo que las pruebas de las que hablan dan cuenta que “todo estaría cocinado con el Tribunal Supremo Electoral”. “Claramente aquí hay una definición política del MAS de buscar sacar a Leyes a como dé lugar de su cargo judicialmente o por la vía del revocatorio con ayuda del Tribunal Electoral”, señaló. Las autoridades señalaron que los audios son reales. Mientras, el concejal Carlos Coca puso en duda su veracidad.