Cochabamba: Leyes instruye investigar compra de útiles y bolsos a Transparencia

A cuatro días de destaparse la denuncia por la presunta compra irregular de 91 mil mochilas por 12,3 millones de bolivianos, el alcalde José María Leyes instruyó a la Unidad de Transparencia iniciar una investigación contra los funcionarios que intervinieron en el proceso, informó el responsable de esta área, Max Rodríguez.

Ayer, el Alcalde señaló que instruirá una investigación en la Unidad de Transparencia. “Vamos a pedir que se investigue la compra de las mochilas. Y si no se encuentra nada, solicitaremos a la concejal Molina que pida disculpas”, dijo Leyes a Radio Centro.

Por otro lado, la directora de Prensa de la Alcaldía, Ninoska Lazarte, y la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, buscaron ayer a la concejal Rocío Molina (MAS) en su oficina para invitarla a ir de compras y ver si encontraban una mochila con materiales en 26 bolivianos, el precio que, según la legisladora, tienen los morrales.

Molina dio a conocer que la empresa adjudicada, Asociación Accidental 26 de Febrero, compró los útiles 104 días antes de que se publique en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) y las mochilas, 21 días antes.

Mientras tanto, Lazarte señaló que la empresa compró las mochilas bajo su propio riesgo. Asimismo, indicó que la denuncia debería ser contra la Asociación Accidental 26 de Febrero y no así contra el municipio.

No obstante, hasta el momento, ningún representante de las dos empresas que conforman la Asociación Accidental (MSPC Srl. y MANE COMP) se pronunció sobre las denuncias ni por comunicados o llamadas telefónicas.

Logotipos

Por otro lado, en lo que refiere a la marca de “Cochabamba Sorprendente”, cuyo logo se colocó en las mochilas y los útiles antes de que salga la presentación de la marca “Cochabamba Sorprendente”, Lazarte indicó que el logotipo ya se conocía en julio. La presentación oficial se hizo el 14 de septiembre.

Ante esta situación, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, señaló que incluso por sentido común, por mucho que una empresa se arriesgue a comprar antes, “cómo puede saber los colores exactos, el tamaño y el lugar donde deben estar emplazados los logos. Son especificaciones técnicas que debe tener la licitación”.

Sin embargo, Lazarte insistió en desmentir que pudiera existir una filtración de parte del municipio.

“Es prácticamente el mismo Documento Base de Contratación (DBC) de los años pasados. Entonces, la empresa pudo haber sacado las especificaciones de ahí y arriesgarse”, señaló. Siguió: “Eso es algo que la empresa debe explicar. Nosotros, como municipio, hemos cumplido con todo”, dijo.

En las imágenes se puede observar que la mochila de cada año es diferente y es muy complicado tener la información precisa del modelo que se pedirá en DBC.

Cotización

Lazarte, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, acudió al Concejo Municipal con la intención de buscar a Rocío Molina para llevarla al mercado a cotizar mochilas. Empero, la autoridad legislativa estaba de viaje en La Paz, presentando su denuncia ante el Viceministerio.

Mientras tanto, un grupo de padres de niños con discapacidad acudieron a la puerta del Concejo para pedir que no se les quite la mochila escolar inclusiva por ser de bastante aporte para sus hijos.

Ante estos hechos, Molina indicó: “Respetemos a la población que votó y depositó su confianza a estas autoridades y no hagamos shows bochornosos pidiendo ir al mercado, cuando se sabe que no se compraron de ahí. También pido que no se utilice a los niños. Nadie pide que se elimine el programa”.

Agregó que si bien las mochilas inclusivas las trajo la misma empresa, los elementos que contiene no están en el DBC.

ADMITEN DENUNCIA

Al finalizar la tarde, ayer, la concejal Rocío Molina (MAS) informó que la Fiscalía admitió la denuncia que presentó.

Por su parte, la concejal Celima Torrico (MAS) lamentó que en el pleno del Concejo se rechazaran las resoluciones que presentaron para pedir informes al respecto a la Alcaldía.

ALCALDE LEYES AFIRMA QUE LE HICIERON “METER LA PATA” AL MINISTRO

El alcalde José María Leyes retó ayer al ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, a comprar una mochila con materiales a 26 bolivianos en cualquier mercado de la La Paz, en diálogo con radio Panamericana.

El desafío se lanzó luego de que el titular de esta cartera se sumó a la denuncia de la concejal Rocío Molina (MAS), quien el lunes destapó la presunta compra con sobreprecio de 91 mil mochilas a ese precio en China.

Para el Alcalde, el Ministro “metió la pata”, pues considera irrisorio que una mochila cueste 26 bolivianos.

“Lo invitó a que la próxima semana me voy a La Paz a un mercado y nos vamos a comprar todos los materiales que tiene la mochila y veamos cuánta plata gastamos y vemos si con 26 bolivianos vamos a poder comprar la mochila, cuadernos, carpeta, hojas, estuche geométrico, marcadores, colores y agenda”, expresó.

El alcalde José María Leyes ha evitado en los últimos atender la consulta de la prensa sobre la denuncia de las mochilas.

De manera muy breve, ha cuestionado qué ha hecho el MAS en 12 años de gestión, y el miércoles ironizó en un acto público al aclararles a “canal azul” y a “una concejal del MAS” que la zapatilla que entregaba a los deportistas no costaban 26 bolivianos. “Ojalá se ubiquen antes de hablar”, expresó.

En tanto, el secretario de Gobernabilidad, Sergio Coca, dijo en declaraciones a la prensa que las denuncias son una reacción a la campaña que el Alcalde hizo en La Haya y Europa en contra de la repostulación del presidente Evo Morales, por cuarta vez, a la presidencia en 2020.